SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os sócios da Academia C4 Gym do Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo, foram indiciados pela Polícia Civil por suspeita de homicídio qualificado com dolo eventual, disse à Folha o delegado responsável pelo caso.

Segundo Alexandre Bento, do 42º DP (distrito policial), a investigação mostrou que eles assumiram o risco pela morte da professora Juliana Faustino Bassetto, 27.

Até agora, a apuração indicava homicídio culposo no caso, quando não há intenção de matar. Este crime tem pena de até 3 anos de prisão, enquanto na modalidade dolosa ela chega a 30 anos.

Três sócios da academia foram nesta quarta-feira (11) ao 42º DP prestar esclarecimentos, segundo nota da assessoria. Eles foram identificados como Bertolo Cruz, Celso Bertolo Cruz e Cezar Miquelof Terração. Nem a polícia, nem a defesa divulgaram o conteúdo dos depoimentos.

A reportagem não conseguiu contato com os advogados dos sócios.

A direção da Academia C4 GYM disse lamentar profundamente o ocorrido e que prestou imediato atendimento a todos os envolvidos. Afirmou ainda que tem mantido contato direto com as pessoas envolvidas para oferecer todo o suporte e que está colaborando integralmente com as autoridades competentes.

Juliana morreu após uma aula de natação no sábado (7). Ela passou mal ainda no local. Foi encaminhada para um hospital, mas não resistiu.

O marido dela, que também estava na aula, continua internado. Ele e mais duas pessoas que estavam na piscina seguem na UTI.

A principal linha de investigação é de que ela morreu por intoxicação, após um balde com cloro ser colocado pelo manobrista Severino José da Silva, 43, próximo à borda da piscina.

Severino prestou depoimento na terça-feira (10). Ele contou que foi contratado para ser manobrista, mas acumulava funções. Segundo ele, recebia por Whatsapp orientações de um dos sócios sobre como manusear produtos para tratamento da água.