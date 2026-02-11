RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um temporal com raios e ventania voltou a atingir a cidade do Rio de Janeiro na noite desta quarta-feira (11), provocando alagamentos e interrupções no transporte público. A zona oeste concentra, até o momento, os maiores volumes registrados.

O Rio registra chuva há mais de dez dias consecutivos e a sequência de temporais já vinha provocando transtornos.

Segundo o Sistema Alerta Rio, houve chuva muito forte em Bangu, que acumulou 15,2 mm em 15 minutos. A Rocinha registrou 23,2 mm no mesmo intervalo. No Alto da Boa Vista e no Vidigal, o volume chegou a 14,6 mm. Também houve chuva forte na Tijuca/Muda (11,6 mm), em Copacabana (11 mm), em Anchieta (10 mm) e em Jacarepaguá/Cidade de Deus (7,2 mm).

Por causa de pontos de alagamento nas zonas norte e oeste, a Mobi-Rio, que opera o transporte coletivo, informou que a circulação das linhas de ônibus 68 (Bangu x Deodoro) e 67 (Deodoro x Campo Grande) foi temporariamente interrompida.

Diversos pontos de alagamento se formaram pela cidade, atingindo vias nas zonas oeste, norte e sul. Houve registros de água acumulada em ruas da praça Seca, em Quintino e em Marechal Hermes.

Na zona sul, a avenida Niemeyer, que liga Leblon, São Conrado e Vidigal, foi interditada, assim como a Ciclovia Tim Maia, após o volume intenso de chuva na região. Motoristas estão sendo desviados pelos túneis Acústico e Zuzu Angel.

Na Rocinha e no Vidigal, a força da chuva formou correntezas que desceram por ruas e escadarias das comunidades. Também houve registro de quedas de árvores na Barra da Tijuca e na região de Gericinó. Não há informações sobre possíveis vítimas nas ocorrências.

A capital fluminense permanece em estágio 2, o segundo nível em uma escala de cinco, o que indica ocorrências com impacto na rotina da população.

O episódio ocorre após dias seguidos de instabilidade. Na segunda-feira (9), a região metropolitana viveu um dia de caos, com alagamentos e bolsões d?água que bloquearam vias e provocaram congestionamentos. A zona norte foi uma das áreas mais afetadas.

No domingo (8), quatro pessoas foram resgatadas com vida após um desabamento no Engenho Novo, na zona norte da capital. Um gato também foi retirado dos escombros com vida, mas outros quatro animais morreram. A polícia investiga se o desabamento teve relação com as chuvas.

No sul do estado, uma criança de 5 anos morreu na terça-feira (10) após a casa da família ser soterrada durante um temporal em Barra Mansa. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo o Alerta Rio, a previsão é de tempo instável até quinta-feira (12), com redução da nebulosidade a partir de sexta (13), quando não há previsão de chuva.