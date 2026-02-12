SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dias de chuva persistente na região metropolitana de São Paulo, o tempo deve abrir e o paulistano poderá aproveitar o feriado de Carnaval com muito sol e calor até a Quarta-Feira de Cinzas (18), mas também esperando as pancadas de chuva típicas de verão durante as tardes.

"Depois de alguns dias de muita chuva, teremos o retorno do sol e do calor, mas o tempo abafado mantém a possibilidade de pancadas de verão no fim da tarde. Elas podem ser fortes, porém rápidas e não ocorrerão em todas as localidades ao mesmo tempo", diz Alexandre Nascimento, sócio-diretor e meteorologista da Nottus.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, esta quinta-feira (12) ainda deve começar com muita nebulosidade, mas o sol finalmente volta a predominar, elevando as temperaturas. Os termômetros devem variar entre mínimas de 19°C e máximas que podem chegar aos 29°C. E, como esperado, existe a possibilidade de pancadas de chuva isoladas de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento e ntre o meio da tarde e o início da noite.

O cenário meteorológico deve se manter igual na sexta (13), mas com as temperaturas variando de 20°C a máximas que podem superar os 30°C. No fim de semana, os termômetros variam entre mínimas de 20°C e máximas que devem superar os 31°C.

A Climatempo fez uma previsão mais detalhada, destacando a expectativa entre as tardes e as madrugadas para os desfiles das escolas de samba no Anhembi.

*

Primeiro dia de desfiles

- Tarde de sexta (13): ar abafado e períodos de sol, com risco moderado a alto de pancadas de chuva moderada da fortes durante a tarde; temperatura máxima de até 31°C; há risco de raios e possibilidade de rajadas de vento moderadas a fortes, com até 70 km/h;

- Noite de sexta (13): chuva fraca a moderada pode ocorrer até por volta das 20h; vento fraco; não deve chover no restante da noite; temperatura entre 22°C e 24°C

- Madrugada de sábado (14): tempo firme, com algumas nuvens, sem previsão de chuva; vento fraco; temperatura entre 20°C e 22°C.

Segundo dia de desfiles

- Tarde de sábado (14): sol forte e algumas nuvens, com temperatura máxima de até 32°C; risco baixo a moderado de pancadas de chuva em poucos locais da cidade; risco baixo a moderado de raios e de rajadas de vento com até 60 km/h;

- Noite de sábado (14): tempo firme, com algumas nuvens, sem expectativa de chuva; vento fraco; noite relativamente quente com temperatura entre 21°C e 23°C;

- Madrugada do domingo (15): tempo firme, com algumas nuvens e sem expectativa de chuva; vento fraco e temperatura entre 20°C e 22ºC.

Os modelos numéricos de previsão estendida do CGE indicam que entre a segunda-feira (16) e a Quarta-Feira de Cinzas as mínimas devem oscilar em torno dos 20°C e as máximas entre 29°C e 31°C.

"O tempo segue abafado, entretanto retornam as condições para pancadas mais generalizadas de chuva. Essa condição ameniza o calor das tardes, porém, essas instabilidades têm potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos", diz o meteorologista da Prefeitura de São Paulo, Michael Pantera.

FOLIA NO RIO DE JANEIRO DEVE TER CALOR DE ATÉ 38°C

A Climatempo também fez a previsão para os desfiles das escolas no Sambódromo da Sapucaí, no Rio de Janeiro. Confira:

Primeiro dia de desfiles

- Tarde de domingo (15): ar abafado e sol forte na maior parte do período, com risco moderado de pancadas de chuva com moderada a fraca intensidade durante a tarde, mas apenas em alguns locais da cidade do Rio; temperatura pode chegar aos 36°C; há risco de raios e rajadas de vento moderadas, com até 60 km/h;

- Noite de domingo (15): risco médio a baixo de chuva fraca até por volta das 20h; vento fraco a moderado, com rajadas de até 30 km/h ; não deve chover no restante da noite; temperatura entre 24°C e 26°C;

- Madrugada de segunda (16): tempo firme, com algumas nuvens, sem previsão de chuva; vento fraco; temperatura entre 25°C e 23°C.

Segundo dia de desfiles

- Tarde de segunda (16): muito calor, sol forte e algumas nuvens, com temperatura máxima de até 38°C; risco muito baixo de pancada de chuva somente à tarde, em poucas áreas da cidade; vento fraco a moderado;

- Noite de segunda (16): tempo firme, com algumas nuvens, sem expectativa de chuva; vento fraco a moderado; noite quente, com temperatura entre 27°C e 29°C;

- Madrugada de terça (17): tempo firme, com algumas nuvens e sem expectativa de chuva; vento fraco a moderado; temperatura entre 26°C e 23ºC.

Terceiro dia de desfiles

- Tarde de terça (17): muito calor, sol forte e algumas nuvens, com temperatura de até 38°C; não há expectativa de chuva; vento fraco a moderado;

- Noite de terça (17): tempo firme, com algumas nuvens, sem expectativa de chuva;vento fraco a moderado; noite quente, com temperatura entre 27°C e 29°C;

- Madrugada de quarta (18): tempo firme, com algumas nuvens e sem expectativa de chuva; vento fraco a moderado; temperatura entre 27°C e 24ºC.