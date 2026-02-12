SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) está cobrando uma taxa de esgoto acima da permitida por lei para imóveis sem a coleta na zona sul da capital, segundo relato de moradores da região.

Os casos foram relatados no Grajaú e confirmados pela reportagem. Todos ocorrem na mesma rua, a Carlos Sgarbi Filho, no Jardim Castro Alves, e só atingem que vive em um dos ladod da via.

A Sabesp diz que enviará uma equipe técnica aos endereços para averiguar a situação. "Assim que houver o resultado da vistoria, os casos serão atualizados", afirmou a companhia.

Desde junho de 2025, a companhia cobra a tarifa de esgoto para imóveis não conectados à rede, mas localizados em regiões nas quais a infraestrutura está disponível.

O valor é tabelado por lei: em imóveis residenciais, R$ 37,96; para comércios e indústrias, R$ 76,60.

Numa das casas da rua Carlos Sgarbi Filho, o preço cobrado costuma variar. O montante é sempre o mesmo da conta de consumo. Se ela vem R$ 80 reais, este também é o valor do esgoto.

Banho de garrafa e cinema sem banheiro: falta de água afeta todas as regiões de São Paulo

Isso ocorre desde o início da cobrança, afirmam os moradores, que mostraram contas dos últimos três meses para confirmar a situação.

A aplicação da taxa de esgoto para imóveis sem o serviço está prevista em lei federal desde 2007. Ela é aplicada desde 2018 em estados como Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais.

A cobrança vale para imóveis residenciais, comerciais e industriais, exceto aqueles beneficiados pelas tarifas social e vulnerável. Segundo a Sabesp, o iníciod a cobrança da taxa visa "garantir a sustentabilidade do sistema e incentivar a regularização das ligações".

Maria Aparecida Souza, 61, uma das afetadas no Grajaú, diz nunca ter recebido a opção de ter a ligação de esgoto regularizada.

"Aí eles vêm e fazem essa safadeza de cobrar um valor maior do que é permitido. É justo? Essa situação é boa pra quem?", diz a comerciante.