SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo prevê que 2,5 milhões de veículos devem deixar a capital paulista rumo ao interior e ao litoral neste Carnaval. A informação é da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) via montar uma operação de saída e de retorno para o feriado.
O rodízio de veículos na capital paulista será suspenso de segunda-feira (16) a quarta-feira (18). Já as regras para caminhões continuam valendo. A zona de máxima restrição a fretados fica liberada na segunda e na terça-feira (17).
As estradas já devem começar a ficar cheias durante a manhã de sexta-feira (13), como é o caso do sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto, rumo ao interior. A previsão é de movimentação intensa já às 10h. Na volta, o movimento deve ser maior a partir das 11h de terça.
Para a Baixada Santista, a previsão é que o fluxo aumente na Anchieta-Imigrantes por volta das 18h, segundo a concessionária, em ritmo que segue até a noite de sábado (14). Na volta, o fluxo deve ser mais intenso das 15h às 22h na segunda-feira, e das 9h às 23h de terça.
Quem vai para o Rio de Janeiro por meio da via Dutra já enfrenta fluxo intenso na sexta a partir das 7h, com trânsito intenso até as 21h. A situação volta a se complicar no sábado no mesmo horário. A hora de voltar terá picos iniciando em horários similares na terça e na quarta-feira.
O motorista que segue para Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e para Paraty, Angra dos Reis e outros locais no RJ, também enfrenta trânsito intenso na sexta e no sábado a partir das 7h.
*
VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR A ESTRADA NO FERIADO
Anchieta-Imigrantes
Sentido Baixada Santista
- Sexta: das 18h às 23h59
- Sábado: de 0h Às 20h
- Domingo: das 7h às 15h
Retorno
- Segunda: das 15h às 22h
- Terça: das 9h às 23h
Anhanguera-Bandeirantes
Saída
- Sexta: das 16h às 20h
- Sábado: das 9h às 13h
Retorno
- Terça: das 15h às 22h
- Quarta: das 10h às 12h
Castello-Raposo
Saída
- Sexta: das 9h às 13h
Retorno
- Quarta: das 6h às 8h e das 15h às 18h
Ayrton Senna-Carvalho Pinto
Saída
- Sexta: das 10h às 23h
- Sábado: das 5h às 18h
Retorno
- Terça: das 11h às 20h
- Quarta: das 10h às 20h
Dutra e Rio Santos
Saída
- Sexta: das 7h às 21h
- Sábado: das 7h às 16h
Retorno
- Terça: das 7h às 19h
- Quarta: das 7h às 19h
Régis Bittencourt
- Quinta: das 6h às 23h
- Sexta: das 6h às 18h
- Sábado: das 9h às 17h
- Domingo: das 10h às 16h
- Segunda: das 10h às 17h
- Terça: das 9h às 17h
Fernão Dias
- Sexta: das 14h às 20h
- Sábado: das 7h às 14h
- Terça: das 14h às 20h
- Quarta: das 7h às 14h