SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de 8 anos está internada após ser baleada durante uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira (11) em Nova Iguaçu (RJ).

A criança e o pai, que não tiveram as identidades divulgadas, trafegavam de carro quando foram surpreendidos por criminosos. Durante o anúncio de assalto, os suspeitos dispararam contra o veículo, que estava na rua Nair Dias.

Um dos disparos atingiu a menina na cabeça. A menina foi socorrida ao Hospital Geral de Nova Iguaçu e deu entrada no local em estado gravíssimo, informou a prefeitura ao UOL.

Ela recebeu atendimento emergencial e passou por uma cirurgia em seguida. Após o procedimento, ela segue internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) ainda em condição gravíssima de saúde.

Polícia Civil informou que tenta identificar os envolvidos. Não há informações de que algum item tenha sido levado e o caso segue sendo investigado pela 52ª DP de Nova Iguaçu.