SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um técnico de enfermagem de 69 anos foi preso por suspeita de estuprar pacientes em um hospital municipal de Elísio Medrado (BA).

Crime foi descoberto após uma paciente procurar a polícia para denunciar o suspeito. Ela deu entrada no hospital em janeiro, após sofrer um acidente de moto, e teria sido violentada durante uma troca de curativos.

Uma investigação foi aberta e, durante as apurações, uma colega da vítima denunciou outro abuso sexual. Além dos dois casos denunciados, a polícia investiga outras condutas que o homem teria cometido contra pacientes no local.

O homem foi preso na terça-feira, após se apresentar na Delegacia de Amargosa. O nome dele não foi divulgado pela polícia até o momento e a defesa dele também não foi encontrada. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado se houver posicionamento.

O homem foi afastado do hospital ainda após a primeira denúncia, em janeiro, segundo a PCBA. O UOL buscou a Prefeitura de Elísio Medrado para saber se alguma investigação foi aberta sobre o assunto, mas não teve retorno.

No primeiro semestre de 2020, foram registrados 141 casos de estupro por dia no Brasil. Em todo ano de 2019, o número foi de 181 registros a cada dia, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 58% de todos os casos, a vítima tinha até 13 anos de idade, o que também caracteriza estupro de vulnerável, um outro tipo de violência sexual.

COMO DENUNCIAR VIOLÊNCIA SEXUAL

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.

Legalmente, vítimas de estupro podem buscar qualquer hospital com atendimento de ginecologia e obstetrícia para tomar medicação de prevenção de infecção sexualmente transmissível, ter atendimento psicológico e fazer interrupção da gestação legalmente. Na prática, nem todos os hospitais fazem o atendimento. Para aborto, confira neste site as unidades que realmente auxiliam as vítimas de estupro.