SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Ribeirão Preto (SP) investiga um possível envenenamento de um homem que foi internado após comer um açaí.

Um homem, 27, que não teve a identidade divulgada, sofreu um mal súbito na noite da última quinta-feira. Depois de comer o alimento, ele foi socorrido a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anhanguera e foi transferido para o Hospital das Clínicas -onde está internado.

A namorada dele teria comprado dois copos de açaí para eles. Imagens divulgadas pelo EPTV mostram a mulher chegando na loja, que fica na avenida Barão do Bananal, por volta das 17h45 daquele dia para retirar os pedidos.

Cerca de duas horas depois, o casal volta ao estabelecimento para reclamar do produto. Segundo o delegado Fernando Bravo, o homem relatou ter sentido um gosto de "óleo de motor" e decidiu ir até o local questionar os funcionários.

Investigação descarta, até o momento, que a loja tenha responsabilidade no caso. "O estabelecimento está cooperando com as investigações, eles disponibilizaram todas as imagens da linha de produção, quadro a quadro. Aparentemente não foi colocado nenhum objeto em nenhum açaí", explicou o investigador.

Ainda não há suspeitos. À polícia, o jovem relatou "não ter inimigos e não ter desconfiado de nada". Além disso, ele contou não ter tido briga alguma com a companheira, com quem diz ter um relacionamento tranquilo.

Perícias estão sendo realizadas. Os celulares do casal, embalagens plásticas e uma porção de leite em pó encontrada na casa deles foram apreendidos e estão sendo analisadas. "As provas principais estão preservadas e agora vamos investigar com calma", disse o delegado.

O UOL entrou em contato com o Hospital das Clínicas e com a loja de açaí. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.