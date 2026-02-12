SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quinta-feira (12) três suspeitos de envolvimento no assalto à família de um promotor do Ministério Público.

Os três foram detidos na manhã de hoje em Paraisópolis, na capital paulista, onde ficaria o núcleo da quadrilha. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), parte dos objetos roubados também foi encontrada com eles no momento da prisão.

Outros três assaltantes já haviam sido detidos anteriormente, totalizando seis presos até agora. Um deles foi localizado no mesmo dia, em Itatiba (SP), também com alguns bens levados. Ele teria confessdo o crime e ainda tentou subornar os agentes para não ser levado, segundo a polícia.

O assalto ocorreu no dia 9 de janeiro em Monte Alegre do Sul, no interior do estado. O servidor público e os familiares foram feitos reféns após um grupo de criminosos invadir a residência deles pelos fundos.

O promotor, a mulher e os filhos foram amarrados em um dos cômodos da casa. A quadrilha invadiu a casa por volta das 6h30 e pegou celulares e notebooks, além de ter feito diversas transações bancárias por aplicativos de celular. O valor total não foi informado e família não teve a identidade divulgada.

A Polícia Civil tenta encontrar outros envolvidos, mas não especificou quantos faltam ser presos. Os detidos de hoje foram encaminhados ao DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Bragança Paulista, onde as ocorrências deste caso estão sendo registradas.