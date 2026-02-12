SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem apontado pela polícia como chefe do Comando Vermelho no Ceará foi morto em São Paulo na tarde de ontem.

Breno Araújo Xavier da Silva, conhecido como "Blindado", estava em uma casa em Atibaia, no interior do estado. O local foi cercado em uma ação conjunta das polícias do Ceará e de São Paulo.

Segundo a polícia, ele foi baleado porque tentou lançar uma granada contra os policiais durante o cerco. O homem teria sido socorrido, mas morreu em seguida.

"Blindado" fugiu do Ceará em 2025 e era monitorado pelas forças de segurança. Ele teria encontrado abrigo em uma favela do Rio de Janeiro e seguiu para o interior de São Paulo neste ano, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.

O homem é suspeito de ordenar a morte de um advogado em maio de 2025 e de um personal trainer em 2022. Três mandados de prisão contra ele foram emitidos pela Justiça e seriam cumpridos na operação de ontem.

O UOL não encontrou, até o momento, representantes da defesa de Breno para se pronunciar sobre as acusações contra ele. Em outros processos no Tribunal de Justiça do Ceará, ele foi representado pela Defensoria Pública.

Uma granada e um fuzil foram apreendidos na operação. A polícia também apreendeu uma pistola e munições.

