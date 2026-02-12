SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil pediu, nesta quarta-feira (11), a prisão temporária dos sócios da Academia C4 Gym, no Parque São Lucas, na zona leste de São Paulo. Cesar Bertolo Cruz, Celso Bertolo Cruz e Cezar Miquelof Terração foram indiciados por suspeita de homicídio qualificado com dolo eventual.

À Folha, o delegado Alexandre Bento, do 42º DP (Distrito Policial), afirmou que a investigação apontou que os empresários assumiram o risco pela morte da professora Juliana Faustino Bassetto, 27. A defesa não respondeu o pedido de posicionamento feito pela reportagem nesta quinta-feira (12).

De acordo com a Polícia Civil, o indiciamento foi por homicídio com dolo eventual, quando o investigado assume o risco de produzir o resultado. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. Já no homicídio culposo, quando não há intenção de matar, a pena é de até três anos.

Os três sócios compareceram nesta quarta-feira (11) ao 42º DP para prestar esclarecimentos, segundo a SSP. Eles foram ouvidos pelo delegado responsável pelo caso. A polícia não divulgou o conteúdo dos depoimentos.

- Entenda riscos no uso de produtos à base de cloro para limpeza de piscinas

A direção da Academia C4 Gym afirmou, em posicionamento anterior ao indiciamento, lamentar profundamente o ocorrido e disse ter prestado atendimento imediato a todos os envolvidos. Informou ainda que mantém contato com as pessoas afetadas para oferecer suporte e que está colaborando integralmente com as autoridades.

Juliana morreu após uma aula de natação no sábado (7). Ela passou mal ainda no local, foi encaminhada a um hospital, mas não resistiu.

O marido dela, que também participava da aula, continua internado. Ele e outras duas pessoas que estavam na piscina seguem na UTI.

A principal linha de investigação é a de que Juliana tenha morrido por intoxicação, após um balde com cloro ter sido colocado próximo à borda da piscina pelo manobrista Severino José da Silva, 43.

Severino prestou depoimento na terça-feira (10). Ele afirmou que foi contratado como manobrista, mas acumulava funções. Disse ainda que recebia, por WhatsApp, orientações de um dos sócios sobre como manusear produtos para o tratamento da água.