SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Anvisa determinou o recolhimento de dez lotes da fórmula infantil Alfamino 400g, da Nestlé, por causa da presença de selênio e iodo em quantidades acima dos limites permitidos pela legislação sanitária.

Decisão foi publicada na edição de hoje do DOU (Diário Oficial da União). A agência determinou a suspensão, comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso dos lotes afetados.

Órgão diz que análises apontaram presença de selênio e iodo nas seguintes quantidades: 31,1mcg/100kcal e iodo 175,7mcg/100kcal. Conforme a Anvisa, essas quantidades estão acima dos limites permitidos para fórmulas infantis para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades específicas de dieta, com restrição de lactose e à base de aminoácidos livres, caso do Alfamino.

OS LOTES AFETADOS DO PRODUTO ALFAMINO 400G SÃO OS SEGUINTES:

50310017Y2

51060017Y1

50720017Y1

50710017Y4

50290017Y1

50280017Y2

43510017Y1

43480017Y2

43110017Y2

41730017Y2

O UOL procurou a Nestlé para comentar o caso e aguarda retorno. O espaço está aberto para manifestações.