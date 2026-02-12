RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma menina de 8 anos foi atingida por um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira (11) em Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense a 35 km do Rio de Janeiro.

A criança está internada em estado gravíssimo no Hospital Geral de Nova Iguaçu. Ela passou por cirurgia e está no CTI (Centro de Terapia Intensiva), sob monitoramento de uma equipe.

Segundo a Polícia Militar, a menina e o pai estavam em um carro no bairro Parque Engenho Pequeno, quando suspeitos anunciaram o assalto. O veículo onde o grupo suspeito estava ultrapassou o carro da vítima e disparou na direção do vidro, fugindo em seguida.

PMs do 20° BPM (Mesquita) foram acionados e participaram do resgate da criança ao hospital.

Os suspeitos ainda não foram encontrados e o caso é investigado pela Polícia Civil na 52ª DP (Nova Iguaçu).

O município de Nova Iguaçu teve 1.824 registros de roubo de veículos em 2025, segundo dados do ISP (Instituto de Segurança Pública), que coleta informações de delegacias. O número é 23% menor do que o acumulado em 2024 (2.379).

Já o registro de crimes violentos letais intencionais subiu 27% ?foram 233 em 2025 e 184 em 2024.