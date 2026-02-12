RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O secretário de governo da Prefeitura de Itumbiara (GO), Thales Naves Alves Machado, 40, é suspeito de ter atirado contra os dois filhos na madrugada desta quinta-feira (12), no condomínio onde moravam. Os dois meninos, de 8 e 12 anos, não resistiram aos ferimentos. Machado cometeu suicídio em seguida, segundo a polícia.

O irmão de 8 anos chegou a ser socorrido, tendo sido submetido a cirurgia e internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Estadual de Itumbiara. Na manhã desta quinta, porém, a morte foi confirmada.

O irmão mais velho, de 12 anos, foi levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho, mas morreu minutos após dar entrada na unidade.

Os garotos foram identificados como Miguel Araújo Machado, 12, e Benício Araújo Machado, 8.

Em nota, a Polícia Civil de Goiás informou que instaurou inquérito policial para apurar os fatos. A investigação é conduzida pelo GIH (Grupo de Investigação de Homicídios) de Itumbiara.

O caso é tratado como dois homicídios consumados, seguidos de suicídio por parte do autor. Até o momento, segundo a polícia, não há elementos que indiquem a participação de terceiros.

Horas antes do crime, Thales publicou um vídeo nas redes sociais em que aparecia ao lado dos filhos. Na postagem, declarou amar os dois meninos.

A reportagem tentou contato com a prefeitura de Itumbiara, mas não obteve resposta. Thales era genro do prefeito Dione Araújo.

Nas redes sociais, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lamentou o ocorrido e disse que irá à cidade para prestar solidariedade.

Tags:

Goiás