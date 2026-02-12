Em um cortejo nunca antes visto, o coração simbólico do arcebispo Dom Helder foi "transplantado" para uma estrutura gigante de 30 metros. O coração é feito com resíduos de papel e iluminado por luzes de LED que dão efeito de pulsação, simbolizando fé, esperança e humanidade.

Dom Helder, que vivia na Igreja das Fronteiras e sempre abençoou os blocos que passavam por sua porta, dizia que o Carnaval é um ato de comunhão.

A cerimônia representa o início da contagem regressiva para o maior Carnaval do Mundo, como dizem os pernambucanos.

Todo ano milhares de pessoas se encontram para acompanhar o erguer do galináceo 'mais famoso em linha reta da América Latina', fazendo do Centro do Recife um cenário de celebração, memória e identidade cultural.

A programação é de tirar o fôlego e reúne música, dança e manifestações populares, em uma das maiores festas do Estado.

Após ser erguido, o Galo reina absoluto sobre a Ponte Duarte Coelho até o domingo posterior ao Carnaval, dia 22 de fevereiro.

Tags:

Carnaval | Carnaval 2026 | Dom Helder Câmara | Galo Gigante | Ponde Duarte Coelh | Recife