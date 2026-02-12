SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manifestantes fecharam acesso ao terminal Parque Dom Pedro 2º, no centro de São Paulo, e furaram o pneu de ao menos um ônibus, na manhã desta quinta-feira (12). Segundo passageiros, o grupo também pediu a chaves dos coletivos aos motoristas, para evitar que os veículos deixem o local.

O SindMotoristas (sindicato dos motoristas e trabalhadores dos ônibus do município) afirma que se trata de um protesto organizado por integrantes de uma chapa de oposição à atual diretoria.

Em nota, o sindicato afirmou que "repudia veementemente os tristes atos de vandalismo" e que o objetivo é "tumultuar o processo eleitoral no sindicato".

A eleição está marcada para os dias 10 e 11 de março.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte e a SPTrans afirmaram que "repudiam os atos de vandalismo". O policiamento foi acionado e será feito um boletim de ocorrência, de acordo com a prefeitura.

Há relatos de que os manifestantes gritam pedindo greve no terminal. O SindMotoristas informou que não há indicativo de greve da categoria e não endossa o pedido.