Dançar, pular e caminhar por horas durante o Carnaval pode resultar em dores e lesões se o corpo não estiver preparado. O esforço físico intenso, comum nas prévias e nos dias de festa, exige cuidados simples para evitar contusões.

Segundo o fisioterapeuta e professor da Estácio Alexandre Castelo Branco, as pernas estão entre as regiões mais sobrecarregadas, especialmente joelhos e tornozelos, responsáveis por sustentar o peso do corpo durante longos períodos. “A coluna também sofre impactos importantes, com destaque para a região lombar, que costuma ser bastante exigida nos movimentos repetitivos”, afirma.

A escolha do calçado é um dos principais fatores de prevenção. Sapatos confortáveis e estáveis, como um bom tênis, ajudam a reduzir a sobrecarga nas articulações, tanto em blocos de rua quanto em festas realizadas em ambientes fechados. O especialista ressalta que esse tipo de calçado oferece mais estabilidade e contribui para a absorção do impacto.

Outro ponto destacado é o alongamento antes de sair para a folia. “Alongar a coluna e os membros inferiores, incluindo coxas, pernas e pés, prepara o corpo para a atividade intensa. Dedicar cerca de 30 minutos a essa preparação pode ajudar a prevenir dores, desconfortos e possíveis lesões após horas de folia”, orienta.

A hidratação também é essencial. “Manter o corpo bem hidratado contribui para o funcionamento adequado dos músculos e dos ossos, ajudando a garantir que a energia do Carnaval seja aproveitada com mais segurança e bem-estar”, diz.

Caso surjam dor intensa, inchaço ou dificuldade de movimentação, a recomendação é procurar atendimento médico. “Cuidar rapidamente de contusões, entorses ou dores persistentes ajuda a garantir uma recuperação mais rápida e segura”, finaliza o fisioterapeuta.

Tags:

Carnaval | lesões