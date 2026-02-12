Para os casos relacionados a gênero, a Ouvidoria da Mulher disponibiliza o número (21) 99753-9037 para receber mensagens de texto, de sábado (14) a terça-feira (17).
Para situações de LGBTIfobia e demais crimes de intolerância, a Diretoria de Defesa da Diversidade terá equipes de plantão entre o próximo sábado (14) e a quarta-feira de cinzas (18).
O plantão da Ouvidoria da Mulher faz parte da campanha institucional Respeito é Lei, com foco na prevenção e no enfrentamento à violência contra a mulher durante o período do Carnaval, que prevê ações de orientação jurídica, distribuição de material informativo e atividades de conscientização.
Segundo a presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio, o carnaval é um momento que deveria ser só de alegria, mas infelizmente é preciso lidar com situações de violência.
Nesses momentos, muitas pessoas não sabem o que fazer ou a quem recorrer. Por isso, a OAB-RJ decidiu oferecer esse atendimento, que visa exatamente orientar as pessoas sobre onde buscar ajuda e acolhimento adequado, disse.
Abaixo, seguem os nomes e números de WhatsApp dos advogados que estarão de plantão pela Diretoria de Defesa da Diversidade, de acordo com os dias em que cada grupo de profissionais estará prestando auxílio e orientação via mensagens de texto:
Sábado (14)
- Francisco Dantas (21) 98089-0254
- J.C. Gomes (21) 98808-6911
- Sergio Santos (21) 99047-8156
- Felipe Ribeiro (21) 98700-5218
Domingo (15/)
- Natália Lacerda (21) 97520-9072
- Beatriz Pereira (21) 98196-9085
- Cristian Lins (21) 97362-2690
- Rafael Quenil (21) 96870-8077
Segunda-feira (16)
- Flávia Mendonça (21) 99724-0654
- Dandara Calisto (21) 99412-3954
- Luiz Elesbão (21) 98293-3474
- Claudia Araujo (21) 97536-7035
Terça-feira (17)
- Fabiana Netto (21) 96453-6986
- Adriano Fonseca (21) 98892-0102
- Regitania Dantas (21) 98518-4775
- Rodrigo Teixeira (21) 98154-0379
Quarta-feira (18)
- Guilherme Henrique (21) 98836-6451
- Lucas de Oliveira Lima (21) 97197-9331
- Iris Bazilio Ribeiro (21) 98090-5536
- Priscila de Fátima (21) 99083-0766
População LGBTI+
O programa Rio Sem LGBTIfobia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos funcionará em esquema de plantão durante os dias de carnaval para acolher denúncias. O serviço Disque Cidadania e Direitos Humanos, vinculado ao programa, funcionará 24h para receber denúncias ocorridas em todo o estado do Rio.
As denúncias de LGBTIfobia podem ser encaminhadas por meio de ligação para o número 08000234567. A ligação é gratuita. Não é preciso ter créditos no celular. Pelo WhatsApp, a população LGBTI+ pode mandar mensagem para o número (21) 977062831.
Segundo o programa, as demandas recebidas serão encaminhadas aos técnicos do programa que atuam nas 24 unidades distribuídas em todas as regiões do estado. São profissionais que prestam assistência social, jurídica e psicológica que também estarão em esquema de plantão para dar encaminhamento às denúncias.
A população LGBTI+ tem um canal direto para demandas de urgência e emergência. Estaremos disponíveis 24h neste Carnaval, disse o superintendente de Políticas LGBTI+ e coordenador do programa Rio Sem LGBTIfobia, Ernane Alexandre.
O Rio Sem LGBTIfobia funciona com 24 unidades em todo o estado do Rio: são 20 Centros de Cidadania, três Centros Comunitários e um Polo de Cidadania. Em 2025, mais de 4 mil pessoas foram atendidas pelo programa.
