BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse nesta quinta-feira (12) que espera o desmatamento na amazônia seja o menor da série histórica em 2026. Dados prévios sobre a supressão da floresta amazônica indicam uma redução de 35% em seis meses.

"Temos uma expectativa, acompanhando os últimos seis meses, de agosto a 31 de janeiro, a expectativa de chegarmos à menor taxa de desmatamento na amazônia da série histórica se continuarmos com esses esforços", disse Marina.

Em 2025, a taxa de desmatamento na amazônia foi a terceira menor da série histórica, iniciada em 1988.

"Os dados que nós temos apontam na direção, até agora, de uma queda em torno de 35% para 2026. É claro que apenas nos primeiros seis meses, mas isso já é uma forte tendência de queda", declarou a ministra.

O ano considerado nos cálculos de desmatamento corresponde aos 12 meses entre o início de agosto e o fim de julho do ano seguinte. Os dados mencionados pela ministra são do Deter, sistema de monitoramento do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) destinado a encontrar focos de desmatamento para direcionar a fiscalização em tempo real.

O Deter é menos preciso que o Prodes, sistema utilizado para calcular os números oficiais de desmatamento. Ainda assim, os dados são considerados uma espécie de prévia do resultado final.

As declarações de Marina foram dadas no Palácio do Planalto, ao lado da secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e autoridades relacionadas ao combate ao desmatamento.

O coordenador do Programa de Monitoramento dos Biomas Brasileiros, Claudio Almeida, ressalvou na entrevista a jornalistas que os meses que faltam até o fim de julho costumam ser os mais intensos em desmatamento.

"Se ele [o desmatador] fizer o desmatamento muito cedo, quando vem o período de chuva, vai rebrotrar, regenerar naquele pedaço e ele vai ter que fazer de novo o desmatamento. Normalmente o desmatamento é feito no final da estação seca", explicou Almeida.

Marina Silva disse ainda que o resultado de contenção do desmatamento vem acompanhado de crescimento do agronegócio. A declaração da ministra é uma forma de responder a setores políticos que acusam o governo Lula de buscar a preservação ambiental à custa da atividade econômica.

A redução no desmatamento da amazônia e a possível marca mais baixa na taxa de destruição anual da floresta mencionada pela ministra poderão se tornar um fato político relevante para a eleição de outubro, quando Lula disputará mais um mandato à frente do governo.

Em 2022, o petista foi eleito presidente da República com forte discurso ambientalista. O petista buscava se contrapor ao então presidente Jair Bolsonaro (PL), que reduziu o poder de fiscalização de órgãos como o Ibama. O desmatamento na amazônia bateu recorde durante o governo do agora ex-presidente.

Pesquisa Datafolha realizada em junho daquele ano mostrou que 40% dos eleitores avaliavam que o governo Bolsonaro incentivava ilegalidades na amazônia.

"Vamos lutar pelo desmatamento zero da amazônia. O Brasil e o planeta precisam de uma amazônia viva", disse o petista em seu primeiro discurso após ganhar a eleição de 2022. Resultados na área ambiental serão importantes para Lula poder dizer que seu governo cumpriu o que prometeu.