SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Preso por mais de dois meses depois de ter sido detido pelo ICE (Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos), Matheus Silveira, 30, chegou ao Brasil na noite desta quarta-feira (11).

Matheus desembarcou em Belo Horizonte, no Aeroporto Internacional de Confins. Ele foi detido nos EUA durante uma entrevista para obter o green card. Como ele aceitou a deportação voluntária, não poderá mais voltar ao país por 10 anos.

O voo trouxe ao Brasil outros 59 brasileiros. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, todos os brasileiros, incluindo Matheus, foram recepcionados pelo programa Aqui é Brasil, do governo federal.

Matheus já se encontrou com seus familiares. Ele deverá ir para o Rio de Janeiro nos próximos dias, onde deve instalar residência por enquanto.

A esposa do brasileiro organizou uma arrecadação para ajudá-los a reconstruir a vida em outro país. Meta de arrecadação é de US$ 45 mil (aproximadamente R$ 238 mil, na cotação atual). O objetivo das doações é ajudar o entregador e a esposa, a advogada norte-americana Hannah Silveira, a pagar os custos legais do processo, passagens aéreas, mudança dos itens pessoais deles para o novo país.

Matheus foi detido no escritório do Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA em San Diego, na Califórnia, em 24 de novembro. As informações foram repassadas pela esposa dele à revista Newsweek. De acordo com a norte-americana, a etapa era a última antes da aprovação de residência permanente e serviria para comprovar que a união do casal é verdadeira.

Hannah disse que o pedido foi aprovado, mas, em determinado momento, uma policial se levantou e disse que "pessoas no corredor" esperavam o casal e o advogado deles para conversar. A advogada explicou que, na sequência, quatro agentes do ICE entraram no escritório, colocaram Matheus na parede e o prenderam.

Na ocasião, os agentes mostraram um mandado de prisão contra Matheus. O documento fazia referência à permanência do homem no país após o vencimento do visto dele. "Mesmo estando casados há um ano e meio e sob qualquer governo, isso de certa forma resolveria a questão civil", acrescentou a esposa.

Mulher criticou a ação dos agentes contra o marido. "Como advogada, eu não diria que é algo que não é, mas é o mais próximo que se pode chegar de uma armadilha sem ser uma armadilha em si. Eles ficam à espreita nesses prédios federais, sabendo que as pessoas estão indo lá para fazer as coisas do jeito certo, e estavam esperando na escada dos fundos."

Brasileiro ficou preso sob custódia no Centro de Detenção de Otay Mesa, em San Diego. Ele recebeu autorização para a sua saída dos EUA em vez de ser deportado, de acordo com Hannah. Porém, o acordo impede que ele retorne ao território estadunidense por 10 anos. O casamento deles ocorreu em agosto de 2024 e eles viviam em San Diego. O homem se mudou para os EUA em 2019.

Homem reclamou das condições do centro de detenção. Segundo Hannah, os detentos não são bem alimentados e o esposo dormiu em um quarto com 16 homens, além de dormir no chão.

Visto do brasileiro expirou durante a pandemia da covid-19 e ele foi preso por dirigir embriagado em Nevada em 2022. Segundo Hannah, isso aconteceu porque ele levou o carro para a casa de um amigo que ele acreditava estar sem condições de conduzir o automóvel em segurança.