SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, suspendeu o expediente nas repartições públicas entre os dias 16 e 20 de fevereiro. Com a medida, servidores municipais terão nove dias seguidos de folga, considerando os fins de semana anteriores e posteriores ao período.

A folga prolongada foi definida por decreto municipal. Segundo a administração, a decisão faz parte do Calendário Administrativo do Poder Executivo, estabelecido pelo Decreto Municipal nº 228/2025.

Quatro dias serão de ponto facultativo por causa do Carnaval. De acordo com a prefeitura, 16, 17, 18 e 20 de fevereiro terão expediente suspenso por ponto facultativo, sendo os três primeiros em razão do Carnaval.

O dia 19 será feriado municipal pela emancipação da cidade. A data marca os 67 anos de emancipação político-administrativa de Taboão da Serra, que se desmembrou de Itapecerica da Serra.

Os serviços essenciais funcionarão em regime de plantão. Prontos-socorros, serviços de segurança, salvamento e funerários manterão atendimento em escala, enquanto os demais serviços serão retomados na segunda-feira (23).