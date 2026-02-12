SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O litoral de São Paulo está com 28 praias impróprias para banho na semana do Carnaval, segundo o relatório da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Das 175 praias monitoradas, 28 estão irregulares para nado. A informação é do Mapa de Qualidade das Praias, que é atualizado semanalmente com a classificação de cada uma delas em duas categorias, própria ou imprópria. A próxima atualização será no dia 19 de fevereiro.

Santos e Praia Grande são os municípios com mais praias impróprias. Cada uma deles tem cinco locais com recomendação para não tomar banho. No litoral Sul, apenas Prainha, em Ilha Comprida, está imprópria para banho.

A companhia orientou os banhistas a evitarem contato com a água do mar em praias classificadas como impróprias. Segundo o órgão, a exposição pode representar riscos à saúde.

Além de possíveis bactérias, as praias podem ser consideradas impróprias por outros motivos: pela presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, ocorrência de maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água.

*

Veja a lista de praias impróprias:

Ubatuba

Itaguá - Av. Leovegildo, 1.724

Rio Itamambuca

Santa Rita

Lázaro

Caraguatatuba

Prainha

Ilhabela

Portinho

Bertioga

Enseada - Indaiá

Enseada - Vista Linda

Guarujá

Perequê

Enseada - Av. Santa Maria

Santos

Ponta da Praia

Embaré

José Menino - R. Frederico Ozanan

Pompeia

Aparecida

São Vicente

Milionários

Prainha

Gonzaguinha

Praia Grande

Boqueirão

Vila Tupi

Vila Mirim

Maracanã

Real

Itanhaém

Balneário Gaivota

Centro

Mongaguá

Itaóca

Santa Eugênia

Ilha Comprida

Prainha (Balsa)

As praias são classificadas em duas categorias principais: própria e imprópria. Desde janeiro de 2001, a classificação das praias em relação à balneabilidade segue os critérios da resolução n.º 274/00 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. A categoria "própria" agrupa três subcategorias: excelente, muito boa e satisfatória.

Critério estabelece que quando são identificadas mais de 100 colônias de bactérias, a cada 100 mililitros de água, a praia é considerada imprópria para banho. Além das altas concentrações de bactérias fecais, uma praia também pode ser classificada como imprópria em outras situações que desaconselham o contato direto com a água. Entre essas situações estão: a presença de óleo devido a derramamentos de petróleo, a ocorrência de maré vermelha, floração de algas potencialmente tóxicas ou surtos de doenças transmitidas pela água.