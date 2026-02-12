SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Depois de cinco dias consecutivos de festas pré-carnavalescas nas ruas da Barra e do Centro Histórico, o Carnaval de Salvador começa oficialmente nesta quinta-feira (12), com a cerimônia de entrega da chave simbólica da cidade para o Rei Momo.
A abertura do Carnaval acontece a partir das 17h30 no circuito Osmar, no Campo Grande, em um espetáculo que vai celebrar o samba unindo mestres como Edil Pacheco, Nelson Rufino e Roberto Mendes, a força feminina de Mariene de Castro, Gal do Beco e Ju Moraes e a tradição das Ganhadeiras de Itapuã.
Logo atrás, em um trio elétrico aberto ao público, o cantor Xanddy Harmonia completa a festa com o seu pagode baiano, seguido dos tradicionais blocos de samba como o Alerta Geral, Amor e Paixão, Pagode Total e Proibido Proibir.
Com o tema escolhido para o Carnaval é "O Samba Nasceu Aqui", em celebração aos 110 anos da primeira gravação do samba "Pelo telefone."
O cantor Bell Marques abre os desfiles no circuito Dodô, entre a Barra e Ondina, desfilando com o seu Bloco de Quinta. Na sequência, nomes como Solange Almeida, Leo Santana, além das bandas Araketu, Psirico e Timbalada desfilam em trios elétricos aberto ao público.
A cantora e ministra da Cultura Margareth Menezes volta ao comando do bloco Os Mascarados, que desfila no mesmo circuito. No Pelourinho, os destaques são Lazzo Matumbi e Márcia Short.
A saída do Olodum, no Pelourinho, é o destaque da festa na sexta-feira (13). Na mesma região haverá o show de Rachel Reis com participação do grupo Os Gilsons. No circuito Barra-Ondina, a cantora Claudia Leitte comanda o bloco Blow Out, enquanto Anitta faz um desfile aberto ao público.
No sábado (14), Ivete Sangalo estreia na festa deste ano em Salvador desfilando com bloco Coruja no circuito Barra-Ondina. No Campo Grande, o BaianaSystem deve atrair uma multidão de foliões e terá participação de Margareth Menezes, que deve se unir ao grupo na passarela Nelson Maleiro.
Na Liberdade, o bloco afro Ilê Aiyê faz a sua cerimônia de saída embalado por sua percussão. Depois, já na madrugada, segue para desfilar no Campo Grande.
O afoxé Filhos de Gandhy faz o seu primeiro desfile no domingo (15), saindo da sede do bloco no Pelourinho e seguindo no contrafluxo até o Campo Grande. O Olodum desfila no circuito Barra-Ondina, assim como a cantora Daniela Mercury, que comanda o bloco Crocodilo.
Na segunda-feira (16), a Mudança do Garcia ocupa o circuito Riachão, nas ruas do bairro do Garcia, e segue em desfile pelo Campo Grande. Na Barra, os destaques são os desfiles de Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Luiz Caldas e do trio Armandinho, Dodô e Osmar.
O Carnaval termina na terça-feira (17), dia em que o Campo Grande terá desfiles de trios abertos ao público de Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Margareth Menezes.
A expectativa da prefeitura é que 1,2 milhão de turistas desembarquem na capital baiana para aproveitar o Carnaval. O desafio, mais uma vez, será equilibrar as atrações entre os diferentes circuitos, evitando aglomerações e filas nos portais de entrada da festa.
No ano passado, a Secretaria Estadual de Segurança Pública contabilizou 7,5 milhões de pessoas nas ruas em nove dias, entre o Carnaval e festas pré-carnavalescas.
Além dos tradicionais circuitos Barra-Ondina, Campo Grande e Pelourinho, o Carnaval ainda tem o circuito das Águas, em Itapuã, e o Mestre Bimba, no Nordeste de Amaralina. Também há palcos espalhados pelo Centro Histórico, além de shows nas ilhas e bairros da periferia.