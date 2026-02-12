SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O homem suspeito de matar a estudante Vanessa Lara de Oliveira Silva, 23, foi preso hoje na cidade de Carmo do Cajuru, na região centro-oeste de Minas Gerais.

Homem tem 43 anos e foi detido três dias após o crime. Ele não resistiu à prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Carmo do Cajuru. As informações são das polícias Civil e Militar.

O suspeito tem passagens pelo sistema prisional desde 2003. Ele tem envolvimento com crimes de estupro, tráfico de drogas e roubo, segundo a TV Globo.

Ele havia saído da prisão em dezembro de 2025, quando conseguiu o direito de responder pelos crimes em prisão domiciliar. À polícia, os parentes do investigado contaram que ele apareceu na casa da família com roupas com marcas de sangue. O homem tomou banho, pediu dinheiro e fugiu para Belo Horizonte.

A polícia instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias, motivação e a autoria do homicídio. No local do crime foi realizada a coleta de vestígios, além da apreensão de um notebook, um celular e uma mochila com roupas.

A reportagem tenta contato com a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestações.

O corpo de Vanessa Lara de Oliveira apresentava sinais de violência, segundo as polícias Civil e Militar de Minas Gerais. A Polícia Civil investiga a hipótese de crime sexual. Segundo o delegado André Luiz Cândido Ribeiro, a polícia aguarda o laudo do IML para confirmar se de fato a jovem foi abusada antes de ter sido morta. "Todos os pertences pessoais dela estavam no local e, inicialmente, a gente suspeita de que foi um crime sexual, que resultou em morte por estrangulamento".

Jovem trabalhava em uma empresa que fazia processos seletivos em Sines (Sistema Nacional de Emprego) de cidades mineiras. No dia em que desapareceu, ela foi até o Sine de Juatuba para realizar o cadastro de um processo seletivo e, depois, voltaria para a sua cidade, Pará de Minas, que fica próximo de Juatuba.

Ela saiu do Sine de Juatuba por volta das 14h de ontem, quando parou de se comunicar com os familiares. Como a jovem não retornou para casa e não atendeu mais ao telefone, a família registrou boletim de ocorrência por desaparecimento na manhã de hoje. Também foram feitas campanhas nas redes sociais para localizá-la.

Após o registro do boletim de ocorrência, a PM passou a procurar por Vanessa. Inicialmente, os investigadores analisaram as câmeras de segurança para descobrir o trajeto percorrido por ela e depois utilizaram um drone nas buscas.

Câmeras registraram últimos momentos. Conforme a polícia, as imagens mostram ela saindo do Sine Juatuba e, na sequência, caminhando por um local movimentado. Pouco tempo depois, a jovem é vista em outra rua com menos movimento. Polícia não esclareceu se em algum momento do trajeto Vanessa foi interrompida.

Vanessa conciliava trabalho com os estudos. Ela era aluna do último ano do curso de psicologia.