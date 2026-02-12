A reunião será retomada às 20h.

A primeira parte da sessão começou por volta das 17h e foi encerrada às 19h. Todos os ministros participam do encontro. André Mendonça e Luiz Fux não estão em Brasília e participam por videoconferência.

A reunião foi convocada por Fachin para dar ciência aos demais membros do STF sobre o material entregue pela PF e o conteúdo da defesa de Toffoli.

Na segunda-feira (9), a PF informou ao presidente do Supremo que encontrou uma menção ao nome de Toffoli em uma mensagem no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, que teve o aparelho apreendido durante busca e apreensão. A menção está em segredo de Justiça.

No mês passado, Toffoli passou a ser criticado por permanecer na condição de relator do caso após matérias jornalísticas informarem que a Polícia Federal encontrou irregularidades em um fundo de investimento ligado ao Banco Master. O fundo comprou uma participação no resort Tayayá, localizado no Paraná, que era de propriedade de familiares do ministro.

Mais cedo, Toffoli divulgou nota à imprensa, confirmou que é um dos sócios do resort e disse que não recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro.

Tags:

Banco Master | Daniel Vorcaro | Fachi | PF | stf | Toffoli