RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A programação de Carnaval de Perbambuco começa nesta quinta-feira (12) com apresentações no Marco Zero, no centro do Reife, e na praça do Carmo, em Olinda.

Homenageado da folia, Lenine puxa a lista das apresentações da capital do estado. Também haverá shows do projeto Dominguinho -com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho- e de Priscila Senna.

Para os dias seguintes, estão previstos shows de Iza (sexta, 13), Liniker e Ludmilla (sábado, 14), Sorriso Maroto (domingo, 15), Seu Jorge e Alok (segunda, 16). Como sempre acontece, a terça (17) terá apresentações de Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e Alceu Valença. O encerramento fica a cargo do maestro Spok e de sua orquestra, que farão o tradicional arrastão do frevo --quando os músicos descem do palco e são seguidos pela multidão pelas ruas até o nascer do sol do dia seguinte.

Além de Lenine, serão homenageados a iabassê Dona Carmem Virginia e o bloco Madeira do Rosarinho, que completa cem anos.

No sábado, haverá o clássico desfile do Galo da Madrugada, no centro do Recife, sob o tema "Galo Folião Fraterno", com mensagem voltada à paz, à harmonia e à esperança, em homenagem a dom Helder Câmara.

A capital pernambucana adota o conceito "Carnaval do Futuro", que distribui a festa por 50 polos espalhados pela cidade. A prefeitura prevê cerca de 3.000 apresentações ao longo do período carnavalesco, com grade formada majoritariamente por artistas locais.

Em Olinda, a abertura oficial terá show de Alceu nesta quinta. Na sexta-feira (13), a programação inclui a Sexta do Brega, comandada por Raphaela Santos.

No sítio histórico da cidade, o destaque fica para a saída dos cortejos, mantendo horários e percursos consolidados. As saídas começaram às 14h desta quinta-feira com O Predestinado, e seguem até quarta-feira (18), com o Boi da Macuca saindo às 18h. Haverá ainda cortejos no domingo (22).

No sábado (14), o Eu Acho é Pouco desfila às 9h. À meia-noite, na virada para o domingo, ocorre a saída do Homem da Meia-Noite, marco simbólico da abertura oficial do Carnaval da cidade, seguido pelo Cariri Olindense às 4h.

Às 10h, saem Enquanto Isso na Sala da Justiça e as Sambadeiras. O Elefante de Olinda sai às 19h.

Na segunda-feira, as atividades começam às 9h, com o desfile dos Bonecos Gigantes. A Pitombeira dos Quatro Cantos, que homenageará o filme "O Agente Secreto", sai às 10h. O Boi da Macuca desfila às 16h.

A terça-feira começa às 7h com A Corda, que percorre ruas residenciais com orquestra de frevo. Às 10h ocorre novo encontro de bonecos gigantes, junto de nova saída da Pitombeira, que completa 79 anos.

Na quarta-feira, Bacalhau do Batata (8h), Pife Floyd (17h) e Segura A Coisa (23h59) também ganham as ruas.