RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Ladeira de Santa Teresa volta a concentrar as atenções nesta sexta-feira (13), quando o Bloco das Carmelitas abre o fim de semana mais intenso do Carnaval de rua do Rio. Ao todo, 20 agremiações desfilam em diferentes pontos da cidade ao longo do dia.

A sexta funciona como um aquecimento para o sábado (14), que será o dia com maior número de apresentações (57 blocos). Ainda assim, a data já reúne nomes tradicionais do calendário carioca.

Criado nos anos 1990, o Carmelitas nasceu de uma lenda bem-humorada segundo a qual uma freira teria pulado o muro do convento para se juntar à folia. A história, repetida ano após ano, virou marca registrada do bloco, que transformou a irreverência em símbolo. Desde então, tornou-se um dos ícones do Carnaval de rua carioca, arrastando foliões fantasiados pelas ladeiras estreitas de Santa Teresa ao som de marchinhas tradicionais.

O desfile mantém o clima característico do bairro, misturando moradores antigos, artistas, turistas e foliões que sobem especialmente para acompanhar o cortejo. As escadarias, os trilhos do bonde e os casarões históricos compõem o cenário de uma das imagens mais tradicionais da abertura do fim de semana carnavalesco.

Além do Carmelitas, outros blocos reforçam a diversidade da programação. Na Lapa, reduto clássico da boemia carioca, o Boêmios da Lapa desfila na praça Cardeal Câmara, nos arredores dos Arcos, embalado por sambas e marchinhas. O bloco ajuda a manter viva a tradição carnavalesca do bairro, que historicamente concentra rodas de samba, bares e casas de show.

Já na região da Saúde, o Escorrega Mas Não Cai leva o cortejo à rua Sacadura Cabral, no coração do centro histórico. Fundado na década de 1950, é um dos blocos mais antigos da cidade e carrega no nome a irreverência típica do Carnaval carioca. O desfile costuma reunir foliões locais e visitantes em um trajeto que valoriza a área portuária revitalizada nos últimos anos.

O Carnaval de rua do Rio começou oficialmente em janeiro e segue até 22 de fevereiro, com 460 cortejos programados, sendo 35 deles estreantes. A prefeitura estima que cerca de 6 milhões de pessoas, entre moradores e turistas, participem da festa ao longo do período.

A maior concentração de desfiles ocorre no centro (135) e na zona sul (98), mas há programação espalhada por todas as regiões, incluindo Grande Tijuca, zona norte, zona oeste, além de cortejos nas ilhas, em Jacarepaguá, na Barra e no Recreio dos Bandeirantes.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DESTA SEXTA

Bloco das Carmelitas

- Concentração: 13h

- Início: 15h

- Local: Ladeira de Santa Teresa, Santa Teresa

Boêmios da Lapa

- Concentração: 17h

- Início: 19h

- Local: Praça Cardeal Câmara, 71, Lapa

Escorrega Mas Não Cai

- Concentração: 17h

- Início do cortejo: 19h

- Local: Rua Sacadura Cabral, 335, Saúde