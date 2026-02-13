SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve ter um começo de Carnaval com calor na casa dos 30°C e algumas pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite nesta sexta-feira (13) e no sábado (14).

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura da capital paulista, só deve chover entre o meio da tarde e o início da noite.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê sol entre nuvens ao longo do dia nesta sexta e apenas pancadas isoladas de chuva. Os dias devem começar termômetros na casa dos 19°C.

Com umidade relativa do ar em mínimas de até 40%, o tempo deve ficar abafado na cidade tanto na sexta-feira quanto no sábado. As pancadas de chuva à tarde podem ajudar a amenizar o calor, mas é preciso ficar atento para alagamentos, segundo o CGE.

A combinação de calor e umidade pode provocar pancadas de chuva em todas as regiões de SP, segundo a Defesa Civil estadual, com a exceção de Registro, no Vale do Ribeira. Pode haver rajadas de vento e raios, segundo o órgão.

*

PREVISÃO PARA DE DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA EM SP

Primeiro dia

Tarde de sexta (13): ar abafado e períodos de sol, com risco moderado a alto de pancadas de chuva moderada da fortes durante a tarde; temperatura máxima de até 31°C; há risco de raios e possibilidade de rajadas de vento moderadas a fortes, com até 70 km/h;

- Noite de sexta (13): chuva fraca a moderada pode ocorrer até por volta das 20h; vento fraco; não deve chover no restante da noite; temperatura entre 22°C e 24°C

- Madrugada de sábado (14): tempo firme, com algumas nuvens, sem previsão de chuva; vento fraco; temperatura entre 20°C e 22°C.

Segundo dia

Tarde de sábado (14): sol forte e algumas nuvens, com temperatura máxima de até 32°C; risco baixo a moderado de pancadas de chuva em poucos locais da cidade; risco baixo a moderado de raios e de rajadas de vento com até 60 km/h;

- Noite de sábado (14): tempo firme, com algumas nuvens, sem expectativa de chuva; vento fraco; noite relativamente quente com temperatura entre 21°C e 23°C;

- Madrugada do domingo (15): tempo firme, com algumas nuvens e sem expectativa de chuva; vento fraco e temperatura entre 20°C e 22ºC.