SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal apreendeu nesta quinta-feira (12), em Rodelas, na Bahia, 1,5 tonelada de barbatanas de tubarão de diversas espécies, inclusive algumas ameaçadas de extinção.

As barbatanas foram encontradas em um local usado para beneficiamento e armazenamento, na zona rural do município. A atividade é proibida pela legislação ambiental brasileira.

Em ação conjunta com o Inema (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) e com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), os policiais captaram imagens aéreas que mostraram a presença de sete pessoas atuando no local suspeito ?quatro brasileiros, entre eles um adolescente, e três chineses.

Segundo as investigações iniciais, um dos chineses gerenciava a atividade ilícita.

As barbatanas encontradas estavam em vários estágios de secagem. Segundo o Inema, elas são obtidas por um método conhecido como finning, em que as nadadeiras dos tubarões são removidas e o animal é descartado ainda vivo no mar.

A legislação proíbe a captura de tubarões e considera crime o armazenamento, transporte, beneficiamento e comercialização de partes dos animais sem autorização.

As barbatanas, de acordo com a polícia, são muito lucrativas no mercado internacional ilegal.

Os sete adultos flagrados foram levados à Delegacia da Polícia Federal em Juazeiro (BA) e autuados por crimes contra a fauna, receptação qualificada e corrupção de menor.

O material apreendido será analisado pelos órgãos ambientais.