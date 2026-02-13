Nesta sexta-feira (13), o desfile do Bloco das Carmelitas, no bairro de Santa Teresa, abre oficialmente a programação oficial do carnaval de rua do Rio de Janeiro. Serão 20 blocos espalhados por vários bairros da cidade. 

A capital fluminense espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua. A Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) autorizou 462 blocos a desfilarem no carnaval carioca.

Bloco das Carmelitas

  • Às 13h, na Ladeira de Santa Teresa Santa Teresa

Bloco Carnavalesco Rola Preguiçosa Tarda mas não Falha

  • Às 18h, na Rua Maria Quitéria, 136 Ipanema

Embaixadores da Folia

  • Às 18h, na Av. Nilo Peçanha Centro

Bloco da Caramuela

  • Às 17h, na Praça Jardim do Méier

Senta que Eu Empurro

  • Às 18h, no Largo do Machado Catete

Escorrega mas não Cai

  • Às 17h, na Rua Sacadura Cabral, 335 Saúde

Bloco dos Bancários Vestiu uma Camisinha Listrada e Saiu por Aí

  • Às 17h, na Estátua Marielle Franco Terminal Menezes Cortes Centro

Banda Cultural do Jiló

  • Às 16h, na Rua Pinto de Figueiredo, 26A Tijuca

Bloco da Sorveteria

  • Às 18h, na Rua Barros de Alarcão, 464 Pedra de Guaratiba

Boêmios da Lapa

  • Às 17:00, na Praça Cardeal Câmara, 71 Lapa

Cata Latas do Grajaú

  • Às 17h, na Praça Nobel, s/nº Grajaú

Meia Dúzia de Gatos Pingados 

  • Às 18h, na Avenida Cônego Vasconcelos, 30 Bangu

Bloco Cultural e Carnavalesco Eu Sou Eu, Jacaré É Bicho D&#039;Água

  • Às 16h, na Rua. Visconde de Abaeté, 137 Vila Isabel

Bloco das Piranhas do Jefinho

  • Às 18h na Rua Barros de Alarcão Pedra de Guaratiba

O.A.B.C Harmonia

  • Às 13h, na Rua Sacadura Cabral, 355 Saúde

Banda Carnavalesca Vai Tomar no Azul

  • Às 18h , na Praça Rio Grande do Norte Rua Pernambuco, 530 Engenho de Dentro

Bloco Órfãos do Brizola

  • Às 16h, na Rua do Teatro, 29 Centro

Banda Turma dos 300 - Chega Mais Grajaú

  • Às 18h, na Rua Júlio Furtado, 84 (com Praça Edmundo Rego) Grajaú

Bloco Carnavalesco Vermelho e Preto e Coirmãos

  • Às 18h, na Rua Castelo de Guimarães Padre Miguel

Te Vejo por Dentro - Sou da Radiologia

  • Às 17h, na Rua Joaquim Silva, 15 Centro

