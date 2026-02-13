A capital fluminense espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua. A Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) autorizou 462 blocos a desfilarem no carnaval carioca.
Bloco das Carmelitas
- Às 13h, na Ladeira de Santa Teresa Santa Teresa
Bloco Carnavalesco Rola Preguiçosa Tarda mas não Falha
- Às 18h, na Rua Maria Quitéria, 136 Ipanema
Embaixadores da Folia
- Às 18h, na Av. Nilo Peçanha Centro
Bloco da Caramuela
- Às 17h, na Praça Jardim do Méier
Senta que Eu Empurro
- Às 18h, no Largo do Machado Catete
Escorrega mas não Cai
- Às 17h, na Rua Sacadura Cabral, 335 Saúde
Bloco dos Bancários Vestiu uma Camisinha Listrada e Saiu por Aí
- Às 17h, na Estátua Marielle Franco Terminal Menezes Cortes Centro
Banda Cultural do Jiló
- Às 16h, na Rua Pinto de Figueiredo, 26A Tijuca
Bloco da Sorveteria
- Às 18h, na Rua Barros de Alarcão, 464 Pedra de Guaratiba
Boêmios da Lapa
- Às 17:00, na Praça Cardeal Câmara, 71 Lapa
Cata Latas do Grajaú
- Às 17h, na Praça Nobel, s/nº Grajaú
Meia Dúzia de Gatos Pingados
- Às 18h, na Avenida Cônego Vasconcelos, 30 Bangu
Bloco Cultural e Carnavalesco Eu Sou Eu, Jacaré É Bicho D'Água
- Às 16h, na Rua. Visconde de Abaeté, 137 Vila Isabel
Bloco das Piranhas do Jefinho
- Às 18h na Rua Barros de Alarcão Pedra de Guaratiba
O.A.B.C Harmonia
- Às 13h, na Rua Sacadura Cabral, 355 Saúde
Banda Carnavalesca Vai Tomar no Azul
- Às 18h , na Praça Rio Grande do Norte Rua Pernambuco, 530 Engenho de Dentro
Bloco Órfãos do Brizola
- Às 16h, na Rua do Teatro, 29 Centro
Banda Turma dos 300 - Chega Mais Grajaú
- Às 18h, na Rua Júlio Furtado, 84 (com Praça Edmundo Rego) Grajaú
Bloco Carnavalesco Vermelho e Preto e Coirmãos
- Às 18h, na Rua Castelo de Guimarães Padre Miguel
Te Vejo por Dentro - Sou da Radiologia
- Às 17h, na Rua Joaquim Silva, 15 Centro
