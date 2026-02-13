Nesta sexta-feira (13), o desfile do Bloco das Carmelitas, no bairro de Santa Teresa, abre oficialmente a programação oficial do carnaval de rua do Rio de Janeiro. Serão 20 blocos espalhados por vários bairros da cidade.

A capital fluminense espera receber 6,8 milhões de foliões apenas nos blocos de rua. A Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur) autorizou 462 blocos a desfilarem no carnaval carioca.

Bloco das Carmelitas

Às 13h, na Ladeira de Santa Teresa Santa Teresa

Bloco Carnavalesco Rola Preguiçosa Tarda mas não Falha

Às 18h, na Rua Maria Quitéria, 136 Ipanema

Embaixadores da Folia

Às 18h, na Av. Nilo Peçanha Centro

Bloco da Caramuela

Às 17h, na Praça Jardim do Méier

Senta que Eu Empurro

Às 18h, no Largo do Machado Catete

Escorrega mas não Cai

Às 17h, na Rua Sacadura Cabral, 335 Saúde

Bloco dos Bancários Vestiu uma Camisinha Listrada e Saiu por Aí

Às 17h, na Estátua Marielle Franco Terminal Menezes Cortes Centro

Banda Cultural do Jiló

Às 16h, na Rua Pinto de Figueiredo, 26A Tijuca

Bloco da Sorveteria

Às 18h, na Rua Barros de Alarcão, 464 Pedra de Guaratiba

Boêmios da Lapa

Às 17:00, na Praça Cardeal Câmara, 71 Lapa

Cata Latas do Grajaú

Às 17h, na Praça Nobel, s/nº Grajaú

Meia Dúzia de Gatos Pingados

Às 18h, na Avenida Cônego Vasconcelos, 30 Bangu

Bloco Cultural e Carnavalesco Eu Sou Eu, Jacaré É Bicho D'Água

Às 16h, na Rua. Visconde de Abaeté, 137 Vila Isabel

Bloco das Piranhas do Jefinho

Às 18h na Rua Barros de Alarcão Pedra de Guaratiba

O.A.B.C Harmonia

Às 13h, na Rua Sacadura Cabral, 355 Saúde

Banda Carnavalesca Vai Tomar no Azul

Às 18h , na Praça Rio Grande do Norte Rua Pernambuco, 530 Engenho de Dentro

Bloco Órfãos do Brizola

Às 16h, na Rua do Teatro, 29 Centro

Banda Turma dos 300 - Chega Mais Grajaú

Às 18h, na Rua Júlio Furtado, 84 (com Praça Edmundo Rego) Grajaú

Bloco Carnavalesco Vermelho e Preto e Coirmãos

Às 18h, na Rua Castelo de Guimarães Padre Miguel

Te Vejo por Dentro - Sou da Radiologia

Às 17h, na Rua Joaquim Silva, 15 Centro

