SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo terá modificações em regras de trânsito e no funcionamento dos serviços durante o feriado de Carnaval. O rodízio para veículos fica suspenso de segunda-feira (16) a quarta-feira (18), mas segue valendo para caminhões.

Unidades de saúde, como UBS, estarão fechadas e voltam a oferecer atendimento a partir do meio-dia de quarta-feira. Parques municipais estarão abertos, enquanto outros terão alguns portões fechados para a passagem de blocos de rua, como é o caso de Augusta, Independência e Ibirapuera.

Serviços como o Poupatempo, do Governo de São Paulo, e o Descomplica SP, da prefeitura da capital, estarão fechados e retomam o funcionamento a partir do meio-dia de quarta.Veja abaixo o funcionamento de serviços durante o feriado de Carnaval.

RODÍZIO DE VEÍCULOS E SAÍDA PARA FERIADO

O rodízio de veículos, que já funciona aos fins de semana, também vale até quarta-feira, mas as restrições seguem valendo para caminhões.

A Companhia de Engenharia de Tráfego montou uma operação para a saída do feriado nas principais vias do município. Também é possível ver os piores horários para pegar estrada e programar a viagem.

BANCOS

Os bancos estarão fechados na segunda-feira e na terça-feira e retomam o atendimento a partir do meio-dia de quarta-feira. Não haverá compensação bancária para transações como TED. O pix funciona normalmente.

UNIDADES DE SAÚDE

As 481 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão fechadas e retomam o atendimento ao meio-dia de quarta. Aquelas integradas às AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais), que estarão abertas, funcionarão apenas para vacinação.

SABESP

Postos de atendimento estarão fechados e retomam o atendimento na quarta-feira, a partir do meio-dia em equipamentos como Descomplica SP e Poupatempo. Os outros postos funcionam de acordo com o horário de cada unidade.

CORREIOS

As agências estarão fechadas na segunda-feira e na terça-feira e reabrem às 12h de quarta-feira.

PARQUES

Os parques municipais estarão abertos, segundo a prefeitura, com exceções. Alguns portões serão fechados momentaneamente para a passagem de blocos de rua, como é o caso dos parques Augusta (portões 2 e 3), Independência (portões 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23 e 30) e Ibirapuera (portões 1, 2, 8, 9A e 10). Parques Naturais Municipais estarão abertos para visitação. Os locais ficam abertos das 8h às 17h de sábado a terça.

DESCOMPLICA SP, FAB LAB LIVRE SP, TELECENTROS

Os equipamentos municipais estarão fechados na segunda-feira e na terça-feira, e retomam o funcionamento na quarta às 12h.

POUPATEMPO

Postos fechados na segunda-feira e na terça-feira, com atendimento retomado a partir das 12h de quarta-feira apenas com agendamento prévio obrigatório.

BOM PRATO

Na segunda-feira, estarão fechadas na capital as unidades Brás, Campo Limpo, Cidade Ademar, Heliópolis, Itaim Paulista, Lapa, Paraisópolis, Perus, Santana, São Miguel Paulista, Tucuruvi e Vila Nova Cachoeirinha. Na terça-feira, funcionam as unidades 25 de Março, Limão, Refeitório Mauá e São Mateus. O funcionamento volta ao normal na quarta-feira.

SHOPPINGS

Unidades como o Mooca Plaza Shopping, Shopping Campo Limpo, Shopping Santa Cruz, Shopping Villa Lobos e São Bernardo Plaza Shopping estarão abertas e podem ter restrições na terça-feira, abrindo às 14h, com a opção de abertura 12h.

O shopping Eldorado também deve ter horário reduzido na terça-feira, com lojas abrindo às 14h (com abertura opcional às 12h) e funcionando até as 20h. Na quarta-feira, as lojas abrem às 12h.

BIBLIOTECAS E CENTROS CULTURAIS

- Arquivo Histórico Municipal: fechado durante os quatro dias

- Biblioteca Mário de Andrade: áreas comuns, coleções circulantes e setor de raros, artes, São Paulo, Coleção Geral e Hemeroteca reabrem na quarta, às 12h

- Bibliotecas de bairro: abrem no sábado, exceto Anne Frank e Alceu Amoroso Lima

- Bibliotecas Álvares de Azevedo, Cora Coralina, Pe. José de Anchieta, Raul Bopp, Viriato Correa e Paulo Setúbal: abertas somente no sábado

- Centro Cultural São Paulo: áreas de convivência e central de informações abertas durante o feriado, teatro, cinemas, bibliotecas, discoteca e acervos, pisos e outros, fechados

- Centro Cultural Tendal da Lapa: aberto no sábado, das 12h às 20h

- Casa das Rosas: fechada segunda-feira e terça-feira, reabre às 12h de quarta-feira

- Memorial da América Latina: fechado na segunda-feira

- Museu Afro Brasil: fechado segunda-feira e terça-feira, reabre às 13h de quarta-feira

- Museu da Língua Portuguesa: fechado na segunda-feira

- Pinacoteca de São Paulo: fechada na terça-feira