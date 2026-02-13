O desfile foi estruturado em 22 alas e três alegorias que narram desde a ancestralidade indígena e o comando do exército feminino até a apoteose espiritual de Clara como uma entidade de luz.

Na visão de Lucas Milato, o público vai se encantar com a verdade da escola. A nossa comunidade é o nosso maior trunfo. Eles abraçam o enredo com uma garra que é difícil de explicar.

Embora, plasticamente, a escola tenha preparado um desfile imponente, com um padrão visual rigoroso, o carnavalesco entende que o caráter de manifesto é que vai arrebatar o público.

Ver a força de uma mulher indígena liderando uma resistência em uma estética que mistura o barroco das batalhas com o verde místico da Jurema vai ser um impacto visual e emocional muito grande.

É um desfile com alma, com crítica e, acima de tudo, com a dignidade que a história de Clara Camarão exige, completou.

A mais antiga

Na intenção de voltar ao Grupo Especial, a Estácio de Sá vai para a avenida com o enredo Tatá Tancredo: o Papa Negro no terreiro do Estácio, para contar a jornada do escritor, colunista, compositor, líder religioso e cultural, Tancredo da Silva Pinto, que afirmou a identidade afro-brasileira unindo o samba e a umbanda.

A origem da escola Estácio de Sá é o Morro de São Carlos, região central do Rio. Apesar de ter sido fundada em 1955, quando era chamada de Unidos de São Carlos, a escola carrega o título de a mais antiga da capital, por ter se formado a partir da junção de três escolas e, entre elas, a Deixa Falar, a primeira agremiação do Rio.

Essa história tem a ver com o enredo, uma vez que Tancredo foi um dos fundadores da Deixa Falar e defensor da umbanda omolokô.

Segundo o carnavalesco Marcus Paulo, o enredo vai apresentar a vida, obra e a trajetória de Tancredo da Silva Pinto, o Tata Tancredo, que nasceu em Cantagalo, no interior do Rio, mas, ainda adolescente, veio morar no Morro de São Carlos, por volta dos 14 anos.

A história começará a ser contada em Cantagalo, com ele ainda menino, brincando com integrantes da sua família que fundaram, na localidade, blocos de escola de samba, que desfilavam na Praça da cidade.

O menino cresceu encantado com todo o colorido e a alegria das manifestações, e também com uma tia, que se vestia de Rainha Ginga no bloco Avanço e fazia um grande cortejo com várias mulheres, apresentando a ele uma personagem importante em tradições africanas.

Defensor das tradições afro

A partir desse ponto, o enredo trata da jornada do homenageado no Morro de São Carlos. Tata Tancredo foi compositor de mais de 60 músicas famosas, escritor de mais de 30 livros, e autor do enredo de 1972 da Estácio de Sá, além de ter sido colunista de jornal por 21 anos e fundador da umbanda omolokô na cidade do Rio de Janeiro, levada por ele para todo o território nacional.

Já que tinha em sua veia a paixão pelos carnavais de rua, ele faz essa transição dos blocos de carnaval, pelos quais era tão apaixonado, para as escolas de samba, ajudando a fundar com a sua turma a primeira escola do Brasil, a Deixa Falar, que hoje tem como sua herdeira a Estácio de Sá, contou Marcus Paulo à Agência Brasil.

Tancredo também criou diversas festas para reafirmar elementos africanos, que, na época, estavam sendo retirados da religiosidade e da cultura com a perseguição às religiões de matriz africana.

Tancredo lutou ativamente contra o branqueamento e, na umbanda omolokô, ele recolocou os elementos africanos trazidos de Angola, na África, do povo Lunda-Quioco, juntamente aos elementos indígenas e europeus. Ele não defendia uma umbanda só africanizada, defendia a pluralidade, apontou.