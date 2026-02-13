Bom aluno
Jorge Silveira está vivendo um momento especial com o enredo. Ele teve oportunidade de trabalhar com a professora quando ela fez dupla jornada em carnavais no Rio e em São Paulo, quando ele foi assistente e bom aluno.
Pude frequentar a casa dela, receber os ensinamentos e ter um contato muito próximo. Ela era um ser humano incrível, porque diante da grandeza e do impacto que ela produziu na cultura brasileira, era uma pessoa extremamente simples, humilde, professora de pegar na mão e orientar como deve ser feito, disse grato.
Tudo isso que a gente está falando nasce de uma mulher em um ambiente altamente machista, onde tem uma predominância absoluta de carnavalescos homens. Ela botou todos eles debaixo do braço e ganhou de todo mundo, concluiu.
Comissão de frente
Os ensaios para a preparação da comissão de frente do Salgueiro para 2026 começaram em outubro e, desde então, os componentes e o coreógrafo Paulo Pinna estão em um ritmo puxado, que ainda não terminou.
Vamos até, basicamente, o dia do carnaval, em uma rotina bem intensa de ensaios à noite que chegam a ter até quatro horas de duração, revelou.
Pinna disse que é uma responsabilidade muito grande representar o universo da carnavalesca Rosa Magalhães, ainda mais pela importância que ela dava a este quesito de julgamento.
É uma honra poder falar dessa carnavalesca que tanto fez pelo nosso quesito. que é comissão de frente. Está sendo bem bacana construir aos poucos esse universo que vamos representar, destacou.
Sem adiantar os segredos da sua comissão de frente, o coreógrafo contou que a homenagem seguirá características marcantes na carnavalesca: irrevêrencia e leveza.
A Rosa fazia muito bem isso e conseguia usar poucos elementos que se decodificavam em vários para poder contar uma narrativa. Acho isso bem legal.
Este ano, a comissão vai se apresentar com 19 componentes, sendo 15 aparentes. Com isso, se pode imaginar que vai haver trocas de bailarinos dentro de alguma alegoria que não serão vistas pelo público.
Óbvio que temos surpresas e todos vão poder se deliciar. No dia 17 [quando vai ser o desfile], acho que não pode faltar a surpresa, ainda mais, em comissão de frente de Rosa Magalhães, completou.
Conheça os enredos e a ordem dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro
1º dia domingo (15/2)
- Acadêmicos de Niterói - Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil;
- Imperatriz Leopoldinense - Camaleônico;
- Portela - O Mistério do Príncipe do Bará;
- Estação Primeira de Mangueira - Mestre Sacacá do Encanto Tucuju o Guardião da Amazônia Negra
2º dia - segunda-feira (16/2)
- Mocidade Independente de Padre Miguel - Rita Lee, a Padroeira da Liberdade;
- BeijaFlor de Nilópolis - Bembé do Mercado;
- Unidos do Viradouro - Pra Cima, Ciça;
- Unidos da Tijuca - Carolina Maria de Jesus.
3º dia - terça-feira (17/2)
- Paraíso do Tuiuti - Lonã Ifá Lukumi;
- Unidos de Vila Isabel - Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África;
- Acadêmicos do Grande Rio - A Nação do Mangue;
- Acadêmicos do Salgueiro - A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau.
