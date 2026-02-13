Sem dúvida é a artista que ficou mais tempo no processo de produção de carnaval. Rosa Magalhães é a única artista que venceu nas cinco décadas em que foi carnavalesca, portanto, sempre foi uma artista inovadora e relevante, de uma produção absolutamente incrível, apontou.

A opção, então, foi preparar um carnaval não biográfico e apostar na memória coletiva sobre seu trabalho na avenida.

Quem é fã e amante do carnaval vai identificar claramente os símbolos, porque vai ter anjinho, coroa, jegue, vai ter tudo aquilo que a Rosa criou no seu imaginário fisicamente representado, mas mesclado com outros elementos, para criar uma memória mais ampla das emoções que ela nos proporcionou, contou.

Revolução Salgueirense

A vontade de homenagear a carnavalesca cresceu, especialmente, porque Rosa começou a sua carreira artística no Salgueiro, disse o carnavalesco, que classificou a professora como "fruta e filha da revolução salgueirense dos anos 60", um movimento estético em que o Salgueiro transformou o carnaval carioca.

"A Rosa é parte desse movimento encabeçado pelo Fernando Pamplona e pelo Arlindo Rodrigues, que são naturalmente professores da Rosa, pontuou

O grupo contava ainda Maria Augusta, Lícia Lacerda, Joãosinho Trinta e Viriato Ferreira, que depois também se tornaram grandes carnavalescos.

A decisão de homenageá-la, segundo o carnavalesco, ganhou um reforço no sorteio da ordem de desfiles das escolas. O Salgueiro vai ser a última agremiação a se apresentar e terá a oportunidade de dar um grande encerramento ao carnaval de 2026, o que será usado para reforçar a homenagem. Em 40 anos de Sambódromo, a escola nunca tinha sido a última.

Quando aconteceu essa configuração de elementos, a gente bateu o martelo e decidiu homenagear a professor Rosa Magalhães.