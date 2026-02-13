SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedágios de passagem livre (free flow), em São Paulo chamados pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) de Siga Fácil, começam a se multiplicar por estradas paulistas e os motoristas precisam ficar atentos com o pagamento, pois nesse sistema ele não precisa parar para quitar a tarifa.

Pelo modelo free flow, em vez de uma praça de pedágio, com cancela, são usados pórticos com câmeras capazes de identificar as placas de veículos em movimento ou o sinal das tags (do mesmo tipo usado em pedágios convencionais e estacionamentos de acesso sem parada).

Para veículos com tags válidas, a cobrança é feita automaticamente pela operadora contratada.

Quem não conta com esse dispositivo colado no para-brisa tem até 30 dias para fazer o pagamento.

Responsáveis pelas rodovias devem criar canais digitais, como sites e aplicativos, ou mesmo locais físicos, para que o usuário consiga fazer o pagamento do pedágio.

O governo paulista criou no ano passado um site para unificar o pagamento em um mesmo local, independente da concessionária responsável pela rodovia.

Nesse caso, o motorista que passou por uma estrutura de free flow deve acessar o site do Siga Fácil e digitar as placas do veículo que é direcionado ao serviço de pagamento da concessionária responsável pela estrada.

O serviço possibilita quem precisar pagar o acesso a apenas uma página na internet, no caso de passar por rodovias administradas por empresas diferentes.

Pelas leis de trânsito, para quem não fizer o pagamento no período estipulado, é emitida multa grave no valor de R$ 195,23 e o dono do veículo soma cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Em algumas estradas, é possível cadastrar o cartão de crédito para o débito da tarifa. O serviço é oferecido por concessionárias do grupo Motiva, ex-CCR, para quem passa sob os pórticos de pedágio nas rodovias Raposo Tavares, na região de Sorocaba, ou da Presidente Dutra, na Grande São Paulo.

Para cadastrar o cartão de crédito, o usuário deve acessar o aplicativo Motiva Rodovias ou acessar o site do serviço.

Ao todo, são 21 pórticos de passagem livre em todas as saídas e entradas das pistas expressas para as vias marginais da Dutra e vão até o pedágio de Arujá. Um deles fica no novo acesso ao aeroporto internacional de Guarulhos.

Só pagará pedágio quem rodar pela pista expressa. Se o motorista se deslocar apenas pelas vias marginais não será tarifado.

O valor vai variar a depender do dia e horário, e também do trecho percorrido ?quanto mais o carro andar, mais irá pagar. No site da concessionária é possível simular os valores.

Por ser uma rodovia federal, o usuário da Dutra não poderá usar o sistema Siga Fácil, do governo estadual, para fazer o pagamento.

Como antecipou a Folha, as praças de pedágio nas rodovias Anchieta e Imigrantes serão substituídas em 1º de julho por pórticos de free flow.

As duas estradas são as principais ligações da Baixada Santista com a cidade de São Paulo e com o interior do estado.

Outra mudança é que a tarifa cobrada atualmente apenas no sentido do litoral será nos dois lados das estradas, tanto para quem desce quanto para quem sobe a serra.

Segundo a Artesp, o valor atual de R$ 38,70 será dividido ao meio ?R$ 19,35 para cada sentido.

Motocicletas continuarão sem ser tarifadas. Mas condutores de motos precisam ficar atentos, pois isso não é uma regra.

Na Raposo Tavares, na Dutra, no trecho norte do Rodoanel Mário Covas ou no contorno sul da rodovia dos Tamoios, no litoral norte paulista, por exemplo, motos pagam 50% da tarifa.

As motocicletas são isentas na Mogi-Bertioga e na Rio-Santos, no entorno do litoral, e em duas estradas do interior, a SP-333 e SP-326.

COMO PAGAR

Para quem não tem tag

Em até 30 dias corridos após a passagem pelo pórtico

Internet ou aplicativo

Pelo site Siga Fácil

- Clique em "Pague Aqui", na primeira página;

- Digite as placas do veículo;

- O usuário será direcionado para o site da concessionária responsável pela rodovia.

Diretamente pelo site ou aplicativo da concessionária responsável pela rodovia:

- Como: geralmente as empresas aceitam Pix e cartão de crédito.

Pessoalmente

Em locais ao longo da rodovia especificados pela concessionária:

- Débito da tarifa em cartão de crédito.

Por enquanto apenas nas rodovias Raposo Tavares e Presidente Dutra:

- Para cadastrar o cartão de crédito, o usuário deve acessar o aplicativo Motiva Rodovias ou acessar o site do serviço.

Fontes: Artesp e concessionárias