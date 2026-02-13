SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo terá postos de saúde móveis para atendimento aos foliões durante os quatro dias de Carnaval, a partir deste sábado (14), e também para os blocos que desfilam no fim de semana seguinte, dias 21 e 22.

Segundo a prefeitura, são ao todo 80 estruturas e 960 profissionais envolvidos na cobertura de saúde, que será dividida por regiões. A administração diz ainda que 70 ambulâncias básicas e 20 UTIs móveis serão distribuídas nos locais de concentração.

No último domingo (8), o encontro entre dois megablocos na rua da Consolação causou tumulto entre os foliões, que derrubaram gradis para escapar da superlotação. Reportagem da Folha no local identificou muitas pessoas passando mal em razão do aperto.

Para situações semelhantes, em que pessoas precisam ser removidas do bloco e encaminhadas para atendimento médico, o município afirma ter efetivo de 1.920 bombeiros civis.

Os postos têm seis técnicos de enfermagem e dois enfermeiros cada, segundo a administração. A estrutura funciona como uma "mini-UPA", com capacidade para atender casos de emergência sem sobrecarregar os serviços de saúde, diz o secretário de Saúde, Luiz Carlos Zamarco. As estruturas terão climatização e geradores.

Também haverá soroterapia para hidratação, medicamentos para intervenção imediata e instrumentos para realização de procedimentos, além de equipamentos de ventilação mecânica.

OUTROS SERVIÇOS

Durante os blocos, a administração afirma que será realizada a distribuição de preservativos internos e externos e gel lubrificante. Esse serviço será disponibilizado em tendas no circuito dos blocos, onde também serão realizados testes rápidos para HIV e oferta de profilaxia pré-exposição (PrEP) e pós-exposição (PEP).

ONDE FICAM OS POSTOS DE SAÚDE NO CARNAVAL PAULISTANO

Consolação

- r. Sergipe, 33, Higienópolis

- r. Amaral Gurgel, 724, Vila Buarque

Faria Lima

- r. Coronel Joaquim Ferreira Lobo, s/n

Marquês de São Vicente

- av. Marquês de São Vicente, 658, Barra Funda

Santo Amaro

- r. Laguna x r. Carreiro de Pedra, Jardim Caravelas

- r. Laguna x r. Cecília Lottenberg, Jardim Caravelas

Centro

- praça da República, na Secretaria de Estado da Educação

- largo do Paissandu

- Shopping Light ? r. Coronel Xavier de Toledo, 23

Augusta

- praça Roosevelt

Helio Pellegrino

- praça na r. Itaiópolis, Vila Uberabinha

Henrique Schaumann

- av. Henrique Schaumann, 414, Cerqueira César

- pça. Portugal, Pinheiros

Circuito Ibirapuera

- Portão 9 ? al. dos Anos Dourados, Vila Mariana

- r. Abílio Soares, s/n

- Monumento às Bandeiras ? pça. Armando Sales de Oliveira, Vila Mariana

Paulo VI

- av. Sumaré, 1.549, Perdizes

Freguesia do Ó

- largo da Matriz Velha