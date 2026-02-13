SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos uma pessoa morreu e 21 ficaram feridas após um acidente com ônibus de turismo na BR-277, no Paraná.

Veículo saiu de Balneário Camboriú (SC) para Assunção, no Paraguai, e tombou na cidade de Irati às 20h21 desta quinta-feira (12) . A previsão era de que ele chegasse ao destino final às 8h desta sexta-feira (13).

Motorista contou aos bombeiros que perdeu o controle da parte traseira do ônibus em uma curva. Depois disso, ele teria batido em um barranco e tombado o veículo.

Uma das vítimas morreu no local e outras duas que estavam presas às ferragens ficaram feridas em estado grave. Elas não tiveram nome, sexo ou idade divulgados até o momento.

Outras 19 pessoas que também ficaram feridas foram levadas a hospitais da região. Onze delas ficaram com ferimentos leves.

Via seguia parcialmente bloqueada na manhã de hoje. Às 7h50, uma das faixas estava fechada para passagem de carro, segundo a concessionária Via Araucária.