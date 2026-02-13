História com a Mangueira

A ligação com o samba vem de longe e representa uma certa dinastia na Estação Primeira de Mangueira.

Eu sou neta, filha e afilhada de três mulheres mangueirenses. Minha avó, Dona Bina, desfilou na Mangueira quando eu nem sonhava nascer. Minha mãe também foi pastora [coro de mulheres] de Mangueira, e minha madrinha de batismo, Lurdes Bolão, morava no Morro de Mangueira, contou.

Foi em decorrência dos momentos em que visitava a madrinha no morro que recebeu a indicação para ser a primeira mulher a integrar a ala de compositores da Mangueira.

São fatos que fazem com que a gente tenha uma história sempre sublinhada pela questão do samba, pontuou.

Mesmo com tantos anos de avenida, a entrada com a Unidos de Bangu no dia do desfile vai ser uma emoção forte.

Eu não quero nem pensar. Já sei que vou desmontar. Estou muito ansiosa e, como já passei na Marquês de Sapucaí em outros momentos, sei o que a gente sente quando a escola dá a primeira batida do surdo para entrar o samba. É muito emocionante mesmo. Agora, sendo enredo, nem sei o que vai acontecer.

Neste ano, Leci não vai desfilar pela Mangueira, mas adiantou que vai cantar no camarote Verde e Rosa na terça-feira de carnaval (17), no Sambódromo.

Xande de Pilares

Com o enredo O ar que se respira agora inspira novos tempos, a Unidos do Jacarezinho vai celebrar o cantor, compositor, multi-instrumentista e ator Xande de Pilares, que é cria da Rosa e Branco do Jacaré, bairro da Zona Norte.

Para contar a história dele, a escola vai passar pelos locais onde viveu e mostrar a trajetória de quem se tornou um artista completo e um dos um dos maiores nomes de sua geração no mundo do Samba.

Para o enredista, João Silveira, transformar a vida de Xande de Pilares em enredo é uma tarefa ao mesmo tempo desafiante e muito interessante, porque ele também é um compositor com vários sambas-enredos campeões no currículo.

Um deles foi o do Império Serrano em 2025, que homenageou o baluarte da escola Laudeni Casemiro, o compositor Beto Sem Braço.

A gente pode pegar este nome gigantesco da cultura popular e do samba, alguém que marca, sem dúvida nenhuma, a vida de milhões de brasileiros e é tão relevante como Xande de Pilares, apontou Silveira à Agência Brasil.

Xande de Pilares recebeu a notícia de que seria enredo da Unidos do Jacarezinho muito emocionado, mas pensou se este seria o momento adequado para aceitar.

A minha resposta era negativa, só que eu morei no Jacaré e, quando você conhece exatamente a raiz de uma escola e de uma comunidade, tem que pensar duas vezes antes de dizer não. É uma oportunidade de ser homenageado em vida, disse à Agência Brasil.