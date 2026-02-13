SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma troca de tiros entre agentes da Polícia Militar e suspeitos interditou parcialmente a rodovia Raposo Tavares (SP-270), no trecho de Araçoiaba da Serra, na região metropolitana de Sorocaba, na manhã desta sexta-feira (13).

O trecho, interditado por segurança, fica no km 125,5, de acordo com a PM. A via foi liberada por volta de 10h20.

A PM foi ao local após receber denúncia de que homens com armas longas tinha descido de um Audi e entrado em um Chevrolet Ônix, na cidade de Araçoiaba da Serra.

Durante o deslocamento para averiguação, os agentes acompanharam o veículo pela Estrada do Ipatinga, acessando a rodovia Raposo Tavares na sequência. Na altura do km 112, sentido interior, os homens que estavam no Ônix dispararam contra a viatura. Quando chegaram no km 123, eles atiraram novamente, segundo a polícia. Os criminosos abandonaram o veículo no km, 125,5, na altura da Estrada de Aparecida.

A polícia conseguiu prender dois homens. Dentro do Audi, o primeiro veículo utilizado por eles, foram encontrados dois fuzis, duas pistolas, diversos carregadores, munições e coletes à prova de balas.

Não há informações sobre feridos até o momento.