SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso sob a suspeita de empurrar a ex-mulher do viaduto Jaceguai, na Bela Vista, centro de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (13). A via elevada fica sobre a avenida 23 de Maio, uma das mais importantes da capital paulista.

O homem fugiu após a tentativa de feminicídio. Policiais militares foram avisados e passaram a procurá-lo. Ele foi encontrado na avenida Brigadeiro Luís Antônio, próximo a uma pensão onde reside. O suspeito foi preso. A identidade dele não foi divulgada e por isso a reportagem não conseguiu localizar a sua defesa.

A mulher foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Uma ambulância a levou para a Santa Casa de Misericórdia, na região central. Seu estado de saúde não foi divulgado.

A ocorrência foi encaminhada para a 1ª DDM (Delegacia da Mulher).

FEMINICÍDIOS EM ALTA

O estado de São Paulo registrou aumento de 8,1% nos registros de feminicídio em 2025, atingindo o maior número da série histórica para esse tipo de crime iniciada em 2018. Foram 266 casos de mulheres assassinadas em razão do gênero, contra 246 em 2024, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública).

No último mês do ano, o estado registrou 36 casos, 12 a mais do que no mesmo mês de 2024.

A cidade de São Paulo também observou alta nesse tipo de crime. Ao longo de 2025, foram 60 casos, alta de 22,4% em relação aos 49 de 2024. Em dezembro passado, houve quatro registros, um a mais do que no mesmo mês do ano anterior.

A SSP disse na oportunidade da divulgação dos dados que o enfrentamento à violência contra a mulher é "prioridade do Governo de São Paulo, que estruturou uma política integrada e permanente para prevenção, proteção e resposta rápida às vítimas".