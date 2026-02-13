SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo puniu a Rosas de Ouro, atual campeã do Carnaval paulistano, em 0,5 ponto após a agremiação descumprir o prazo de entrega das pastas técnicas aos jurados do desfile.

Em nota divulgada na manhã desta sexta-feira (13), a Liga explicou que os documentos deveriam ter sido impressos e enviados à sua sede até às 23h59 da última segunda-feira (9), o que não foi feito pela Rosas.

A escola disse à reportagem ter tomado ciência da punição oficializada e que a decisão não altera o planejamento. "Nossa comunidade, nossos segmentos e toda a diretoria seguem unidos, focados e determinados a apresentar um grande desfile, à altura da nossa história e do carinho dos apaixonados pelo Carnaval. Seguimos firmes, com responsabilidade, respeito e, acima de tudo, garra."

Quinta agremiação a desfilar no sambódromo do Anhembi nesta sexta-feira, a Rosas de Ouro terá a astrologia como enredo. Intitulado "Escrito nas Estrelas", o cortejo promete mostrar o universo desde sua criação até seu uso como guia do pensamento e destino humano.

No ano passado, a escola venceu o Carnaval de São Paulo com o enredo "Rosas de Ouro em uma grande jogada", que apostou em mostrar como os jogos moldaram sociedades.

A entidade já soma oito títulos da divisão especial: 1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1994, 2010 e 2025.