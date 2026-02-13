SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (13) após empurrar a ex-companheira de um viaduto no centro de São Paulo.

A mulher foi arremessada de cima do viaduto Jaceguai, no bairro da Liberdade. Ela caiu sobre a calçada da avenida 23 de maio e estava sem documento de identificação no momento.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, ela está inconsciente na unidade, mas com quadro de saúde estável.

O suspeito, 46, fugiu logo após o crime. O homem foi localizado e preso por tentativa de feminicídio em um endereço ligado a ele na avenida Brigadeiro Luís Antônio, nas proximidades da região do crime.

O agressor foi levado à 1ª Delegacia de Defesa da Mulher. A reportagem entrou em contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) para saber se ele segue preso e aguarda retorno. As identidades da vítima e do suspeito não foram divulgadas.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.