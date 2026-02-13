SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Onze adolescentes foram encontrados na manhã desta sexta-feira (13) em um alojamento irregular na cidade de Guaíra, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no local pela Polícia Civil de São Paulo.

Menores e seus familiares, segundo as investigações, são vítimas de um golpe de estelionato envolvendo falsas promessas de profissionalização em grandes clubes de futebol do estado. Dois homens, ambos de 53 anos, são investigados.

Suspeitos exigiam dos familiares dos garotos o pagamento mensal de quantias na expectativa de inserção dos adolescentes no futebol profissional paulista. Os menores vieram de outros estados da Federação, segundo a Polícia Civil.

Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso. As investigações sobre o golpe da peneira (seleção de adolescentes para clubes de futebol) são conduzidas pela Delegacia de Guaíra.