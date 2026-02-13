A cerimônia ocorreu no Palácio da Cidade, em Botafogo, na zona sul, e reuniu autoridades, representantes do samba e integrantes da corte carnavalesca.

É com muita gratidão, com muita honra, que eu agradeço à prefeitura por essa oportunidade de representar todos os foliões. Declaro, agora, oficialmente, aberto o Carnaval do Rio de Janeiro de 2026, disse o Rei Momo.

Ao passar a chave ao soberano da folia, o prefeito Eduardo Paes destacou o simbolismo do momento e convocou cariocas e turistas a celebrarem o período festivo.

Para mim, é uma honra, pela décima quarta vez, entregar a chave da cidade ao Rei Momo e à sua Corte. Conclamamos a todos os cariocas e aos que nos visitam a receberem o nosso espírito festivo. Se divirtam, mas com responsabilidade, disse Paes.

A cerimônia contou ainda com apresentações da bateria da Beija-Flor de Nilópolis, campeã do carnaval anterior, e da banda da Guarda Municipal.

Além do Rei Momo, participaram da solenidade a Rainha do Carnaval 2026, Caroline Xavier, as Princesas Samara Trindade e Luana Fernandes, além da Corte LGBT+, formada pelo muso John Sorriso, pela musa Viviane Carvalho e pela cidadã não binária Wend.

O evento teve também a presença de Tia Surica, da família Candonga guardiã da chave da cidade e de representantes das Velhas Guardas das escolas de samba cariocas.

Tags:

Carnaval 2026 | Rei Momo | Rio de Janeir