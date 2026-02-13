Com cerca de 150 atrações e mais de 250 horas de música, o Pelourinho terá uma programação gratuita, até o dia 17, com eventos entre os Largos do Pelourinho, Pedro Archanjo, Tereza Batista, Quincas Berro DÁgua e a Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba.
Samba, axé, rap, reggae, guitarra baiana, bailes infantis e encontros colaborativos ocupam esses espaços em diferentes modalidades. Haverá apresentações de dança, orquestras, bandinhas, DJs e performances, além de microtrios e os nanotrios, que são veículos conduzidos por pessoas ou movido com uso de pedal.
Nomes consagrados e revelações da música brasileira também farão shows no Pelô. Larissa Luz, Majur, Os Garotin, Filhos de Jorge, Afrocidade, Mariene de Castro, Nelson Rufino, Chico César e Luedji Luna estão entre as atrações.
Nesta sexta-feira (13), sobem nos palcos montados os baianos Rachel Reis, Os Gilsons, Márcia Freire, Tonho Matéria e Ganhadeiras de Itapuã, entre outros. A partir das 17h desta sexta-feira ao menos seis atrações musicais farão os cortejos itinerantes pelas ruas do Pelourinho.
Confira abaixo a programação do Carnaval no Pelourinho 2026:
Sexta-feira 13/02
Largo do Pelourinho
19h Rachel Reis convida Os Gilsons
20h30 DJ Prettin DKing
21h Márcia Short convida Lazzo e Aloísio Menezes
22h30 DJ Prettin DKing
23h - Magary Lord convida Filhos do Brasil
Largo Pedro Archanjo
17h30 Adão Negro
19h - Grupo Atabasabar
21h Projeto 03 Artistas Alvinho, Indy e Brena
23h00 Serestão do Lopes
Largo Tereza Batista
16h Frevo Elétrico Tributo a Carlos Pita
17h30 Tonho Matéria
19h Projeto 03 Artistas Igor Gnomo, Chibatinha e Ágatha Macedo
21h Oxeturá
23h Lukas Miranda
Largo Quincas Berro DÁgua
17h30 Carla Cristina
19h Orquestra Compassos
21h Sine Calmon e Morrão Fumegante
23h Serginho Pimenta Nativa
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
17h30 Diego Henrique
19h As Ganhadeiras de Itapuã
21h Antigos Carnavais Claudia Cunha
23h Márcia Freire
Itinerante - Ruas
17h - Bandão Aurora
17h - Filó Brincante
17h - Toca Tambor
17h - Tuk Tuk Sonoro
17h - Verlando Gomes E a Rural Elétrica
18h - Tabuleiro Sonoro Banda Sampelô
Sábado - 14/02
Largo do Pelourinho
17h00 Majur
18h30 DJ Telefunksoul
19h Jeremias Gomes e convidados
20h30 DJ Telefunksoul
21h Afrocidade convida Duquesa
22h30 DJ Telefunksoul
23h Nação Zumbi
Largo Pedro Archanjo
14h Aila Menezes
15h30 Maya
17h30 Igor Serravalle
19h30 Igor Hereda
21h30 Paulo Marcos
23h30 Edu Casanova
Largo Tereza Batista
14h Ana Mametto
15h30 Breno Casagrande
17h30 Viny Brasil
19h30 Bonneco
21h30 Pradarrum
23h30 Luciano Calazans
Largo Quincas Berro DÁgua
14h CBX
15h30 Sonora Amaralina
17h30 Sávio Assis
19h30 Gal do Beco
21h30 Juliana Ribeiro
23h30 Batifun
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
13h30 Corrupio (Baile Infantil)
16h Gatos Multicores (Baile Infantil)
19h Larissa Luz
21h Projeto 03 Artistas Ifá, Alissa Sanders e João Teoria
23h Mariene de Castro
Itinerante - Ruas
14h - Los Cuatro
14h - Maira Lins
15h - Orquestra Os Franciscanos
15h - Koru Cia de Dança
16h - Banda Percussiva Pérola Negra
17h - Bandão do Farias
17h - Bandão Aurora
17h - Cia de Dança Robson Correia
17h - TakombinArte
17h - Bambas da Bahia Bandinha Samba Folia
Domingo 15/02
Largo do Pelourinho
17h Gerônimo
18h30 MC Fall Clássico
19h Três Marias: Larissa Luz + Anelis Assumpção + Sued Nunes
20h30 MC Fall Clássico
21h Nelson Rufino convida Sandra Sá
22h30 MC Fall Clássico
23h Banjo Novo convida Samba de Oyá
Largo Pedro Archanjo
14h Cesar Figueiredo
15h30 Folia Delas
17h30 Matilde Charles, Sambaiaiá!
19h30 Raimundo Sodré
21h30 Jô Kallado
23h30 Magary
Largo Tereza Batista
14h Ruan Vaqueirinho
15h30 Paulinho Boca
17h30 Danzi
19h30 Maestro Zeca Freitas
21h30 Cassio Nobre
23h30 Gereba
Largo Quincas Berro DÁgua
14h Tenysson Del Rey
15h30 Orquestra Reggae de Cachoeira
17h30 Grupo Botequim
19h30 Banda Laskinê
21h30 Gutto Cabaré
23h Nando Borges
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
13h30 Grupo Canela Fina (Baile Infantil)
16h Lilica Rocha (Baile Infantil)
19h DH8
21h Projeto 03 Artistas Jussara Silveira + Sylvia Patricia + Morotó Slim To Slim
23h Vânia Abreu
Itinerante - Ruas
14h - Rixô Elétrico
15h - Meninos da Rocinha do Pelô
16h - Repiquesia
16h - Pierrot Tradição de Plataforma
16h - Bandão Aurora
16h - Grupo Filó Brincante
16h - Bandão do Farias
16h - Cia de Dança Robson Correia
17h - Microtrio de Ivan Huol
Segunda-feira 16/02
Largo do Pelourinho
17h Pepeu Gomes e Davi Moraes
18h30 DJ Bruxa Braba
19h Os Garotin
20h30 DJ Bruxa Braba
21h Chico César
22h30 DJ Bruxa Braba
23h Filhos de Jorge
Largo Pedro Archanjo
14h Patrick Levy
15h30 Joyce Alane
17h30 Nelma Marks
19h30 Banda Afrosambah
21h30 Kelly Cristina
23h Juan E Ravena
Largo Tereza Batista
14h Pierre Onassis
15h30 Aiace
17h30 Mukambu
19h30 Projeto 03 Artistas Fusão Afróxé Bass Acoustic Pressure
21h30 Negro Davi
23h Thathi
Largo Quincas Berro DÁgua
14h Uel
15h30 Samba de Roda da Dona Dalva
17h30 Mestre Aurino Da Viola
19h30 Projeto 03 Artistas Trinca do Samba canta o Samba da Bahia
21h30 Afro Jhow
23h Gui Vieira
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
13h30 Zé Livrório (Baile Infantil)
16h Ray Gramacho (Baile Infantil)
19h Marcia Castro
21h Projeto 03 Artistas Show Oritá Laiô, Rê Freitas e Rei Souza
23h Motumbá
Itinerante - Ruas
15h - Orquestra Os Franciscanos
15h - Koru Cia de Dança
15h - Paroano Sai Milhó
16h - Garampiola
16h - Batida do Pelô
17h - Bicicletrio Toca Raul
18h - Bandão Aurora
18h - Bandão do Farias
Terça-feira 17/02
Largo do Pelourinho
17h Luedji Luna
18h30 DJ Preta
19h Vandal e Ministereo Público
20h30 DJ Preta
21h Quabales convida MV Bill
22h30 DJ Preta
23h Criolo
Largo Pedro Archanjo
14h Igor Serravalle
15h30 Projeto 03 Artistas Apaxes do Tororó | Cabokaji | Udi
17h30 Dionorina
19h30 Joh Ras
21h30 Alinne Silva
23h Eletrikaz
Largo Tereza Batista
14h Dan Miranda
15h30 Aspri RBF
17h30 Projeto 03 Artistas Pílula Dendê Sounds
19h30 Cangaço Preto
21h30 Ravi Lobo
23h Gabriel Mercury
Largo Quincas Berro DÁgua
14h Viola de Doze
15h30 Orquestra Orquestra Santo Antônio
17h30 Savannah Lima
19h30 Antigos Carnavais Miss Sueter
21h30 Gabi Lins
23h Vinnicius
Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba
13h30 Cadeira de Brin (Baile Infantil)
16h Musiclauns (Baile Infantil)
19h Homenagem ao Dia Nacional da Axé Music: Ângela Velloso e Guiga Maraka participações Zé
Paulo, Gerônimo, Laurinha Arantes, Carla Visi, Marcionilio, Joka e Zé Honório
23h - Um passeio pela Axé Music: Maestro Luciano Calazans participação Taís Nader
Itinerante - Ruas
14h - Samba de Bando
15h - Meninos da Rocinha do Pelô
16h - Pierrot Tradição de Plataforma
16h - Banda Percussiva Pérola Negra
17h - Chico Marana (Banda Marana)
18h - Pierrot Tradição de Plataforma
18h - Bandão do Farias
18h - Nanotrix
