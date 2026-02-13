SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O sindicalista Antonio Agripino da Silva, 58, conhecido como "Preguinho", foi preso ontem por dano ao patrimônio e obstrução do funcionamento do transporte público, após ser flagrado esvaziando os pneus de ônibus no terminal Parque Dom Pedro 2º, na região central de São Paulo.

Ações contra os ônibus foram coordenadas por Preguinho, segundo a GCM (Guarda Civil Metropolitana). Manifestantes ligados à oposição sindical esvaziaram, na manhã de ontem, pneus de ao menos seis coletivos e tentaram impedir a saída dos veículos, tomando as chaves dos motoristas.

A paralisação, que começou por volta de 12h e durou cerca de uma hora, afetou 52 linhas de ônibus. Nas redes sociais, passageiros relataram atrasos, já que os ônibus operavam com intervalos prolongados.

Preguinho é líder de um grupo de oposição denominado "Oposição e Luta". Ele foi autuado e levado ao 1º DP (Sé), onde o caso foi registrado. As investigações continuam para identificar outros envolvidos na ação. O UOL tenta localizar a defesa dele, e o espaço está aberto para manifestação.

A SPTrans e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana repudiaram a ação e informaram que um boletim de ocorrência foi registrado. Já o secretário municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando, chamou ação de "fato lamentável" em entrevista ontem ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, e disse que foi apurado que o protesto ocorreu por briga interna.

O Sindmotoristas, sindicato que representa os trabalhadores do setor, declarou que não havia nenhum indicativo de greve e que o ato foi promovido por integrantes de uma chapa de oposição. O sindicato repudiou a ação e acusou os manifestantes de tentarem tumultuar o processo eleitoral da entidade. As eleições no sindicato estão marcadas para os dias 10 e 11 de março.