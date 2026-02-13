Noventa atrações vão animar o carnaval no bairro.

A partir desta sexta-feira até o próximo dia 17, o Circuito Vem Pra Madre vai receber cerca de 90 atrações, permitindo que os foliões se divirtam em três pontos diferentes: o Palco do Gavião; o Palco São Jorge e o Palco Ponto de Fuga.

Serão seis a cada dia, considerando os três espaços, com as apresentações começando sempre às seis da tarde.

Blocos tradicionais, afros, alternativos, o tambor de crioula e os grupos de samba farão a festa para os foliões nestes cinco dias de programação.

Nesta sexta-feira, o carnaval começa no circuito com o Blocão do Nina, Bloco do Reggae Gdam, Tô Com Jhon, Blocão SDS, Bloco da Cruz e Bloco do Azedinho.

No domingo, além das apresentações nos palcos, o destaque é o batizado do Bloco Fuzileiros da Fuzarca, que este ano comemora 90 anos de fundação, sendo considerado o bloco de carnaval mais antigo em atividade em São Luís.

