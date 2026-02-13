SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motoristas de SP que rumam para o litoral e o interior enfrentam ao 106 km de lentidão e quase 29 km de congestionamento em diferentes rodovias do estado na saída para o Carnaval.

A causa é o excesso de veículos, segundo painel da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo.

Atualização das 19h indicava, no Rodoanel Mário Covas, no acesso para a BR-116, do km 50 ao km 29, sentido São Paulo. Já na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, havia congestionamento do km 67 ao 70. Na Raposo Tavares, o problema ocorre do km 97 ao km 102., sentido interior.

No sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto, há diversos pontos de lentidão por excesso de veículos no sentido do interior, como do km 36 ao km 50.

Motoristas SP ainda devem enfrentar trânsito intenso até o fim da noite desta sexta-feira (13) na saída para o feriado de Carnaval. Para a Baixada Santista, a previsão é que o fluxo siga intenso na Anchieta-Imigrantes por volta das 18h, segundo a concessionária, em ritmo que segue até a noite de sábado (14).

Confira os piores horários para pegar estrada e programe a viagem.

VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR ESTRADA NO FERIADO

Capital: operação da CET

Saída

- Sexta e sábado: de manhã e à tarde

- Motoristas devem evitar sistema viário principal da capital das 14h às 22h na sexta

- Motoristas de outras regiões que vão acessar Presidente Dutra, Fernão Dias, Ayrton Senna, Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castello Branco e Sistema Anhanguera-Bandeirantes devem usar a Rodovia Dom Pedro I e Rodoanel Governador Mário Covas.

- Quem trafega do interior para o litoral também deve usar o Rodoanel Mário Covas.

Retorno

Terça e quarta, de manhã e à tarde

Vias afetadas na operação

- Marginal Tietê

- Marginal Pinheiros

- Av. dos Bandeirantes

- Av. Pres. Tancredo Neves

- Av. Juntas Provisórias

- Via Anchieta (Trecho Urbano)

- Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Mello

- Av. Salim Farah Maluf

- Av. Prof. Abraão de Morais

- Eixo Norte/Sul

- Eixo Leste/Oeste

- Av. Prof. Francisco Morato

- Av. Raimundo Pereira de Magalhães

- Av. Jacu Pêssego

Anchieta-Imigrantes

Sentido Baixada Santista

Sexta: das 18h às 23h59

Sábado: de 0h Às 20h

Domingo: das 7h às 15h

Retorno

-Segunda: das 15h às 22h

Terça: das 9h às 23h

Anhanguera-Bandeirantes

Saída

Sexta: das 16h às 20h

Sábado: das 9h às 13h

Retorno

Terça: das 15h às 22h

Quarta: das 10h às 12h

Castello-Raposo

Saída

Sexta: das 9h às 13h

Retorno

Quarta: das 6h às 8h e das 15h às 18h

Ayrton Senna-Carvalho Pinto

Saída

Sexta: das 10h às 23h

Sábado: das 5h às 18h

Retorno

Terça: das 11h às 20h

Quarta: das 10h às 20h

Dutra e Rio Santos

Saída

Sexta: das 7h às 21h

Sábado: das 7h às 16h

Retorno

Terça: das 7h às 19h

Quarta: das 7h às 19h

Régis Bittencourt

Quinta: das 6h às 23h

Sexta: das 6h às 18h

Sábado: das 9h às 17h

Domingo: das 10h às 16h

Segunda: das 10h às 17h

Terça: das 9h às 17h

Fernão Dias

Sexta: das 14h às 20h

Sábado: das 7h às 14h

Terça: das 14h às 20h

Quarta: das 7h às 14h


