SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decretou a prisão preventiva de um homem de 30 anos, suspeito de ser o autor de uma chacina em uma padaria de Ribeirão das Neves, na semana passada.

Suspeito foi localizado e preso temporariamente na terça-feira. Hoje, durante a audiência de custódia, o juiz Leonardo Vieira Damasceno converteu a prisão para preventiva, ou seja, sem prazo para ele ser liberado.

Ele deve responder por triplo homicídio e por duas tentativas de homicídio. O homem é apontado pela polícia como o responsável por matar Nathielly Kamilly, 16, Ione Ferreira, 56, e Emanuely Geovanna, 14, a tiros em uma padaria no bairro Lagoa. Ainda, ele teria tentado matar o dono de uma oficina e o filho dele.

Motivação para o crime ainda é desconhecida. O que se sabe é que o suspeito seria cliente da padaria, segundo informações divulgada pela polícia em coletiva de imprensa.

Homem confessou o triplo homicídio ao ser preso. Ele foi inicialmente detido por porte ilegal de arma de fogo. Na casa dele, também foram apreendidas munições, uma balaclava, entre outros itens.

Suspeito já tem antecedentes criminais por ameaça, perseguição e violência doméstica. Como ele não teve o nome divulgado, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento.