SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Unidos do Swing é o protagonista da abertura do Carnaval nos centros culturais de São Paulo. O bloco apresenta um espetáculo de luzes no Centro Cultural Vila Itororó na noite desta sexta-feira (13).

Formado por músicos e artistas, o grupo se consolidou nos últimos anos como um dos projetos mais inventivos da cena carnavalesca paulistana.

Diferentemente dos blocos que seguem exclusivamente a tradição das marchinhas ou dos ritmos de samba, o coletivo incorpora elementos do jazz de rua ao repertório, valendo-se de sopros, percussão e intervenções cênicas que transformam o espaço urbano em palco. Seu trabalho tem raízes tanto na estética das brass bands norte-americanas quanto nas múltiplas influências do Carnaval.

O evento desta sexta, no centro da cidade, acontece sob a forma de um cortejo iluminado, no qual instrumentos e adereços criados para refletir luz e cor se somam à música ao vivo em uma experiência sensorial que aproveita a arquitetura da Vila Itororó. O bloco já vinha explorando essa proposta nos últimos anos, em intervenções que não se limitam às avenidas, mas ocupam praças, espaços públicos e equipamentos culturais.

A agenda carnavalesca nos centros culturais começou na terça-feira (10), mas apenas com a programação infantil do Bloquinho das Princesas e Super-Heróis, criado para aproximar as crianças da festança com atividades lúdicas e música ao vivo. A mesma atração se repetiu na quinta (12), no Grajaú.

Antes da apresentação do Unidos do Swing, o centro cultural Olido, também no centro da capital, recebeu ao meio-dia desta sexta o Ilú Oba de Min, bloco de grande presença na cena afro-brasileira com sua bateria composta predominantemente por mulheres. Neste mesma noite, o Bloco da Poesia leva ao Teatro Flávio Império uma experiência híbrida entre declamação e sonoridade, numa proposta que mistura literatura e música.

O sábado (14) reserva ainda o Bloco Zumbiido, com bateria e ritmos inspirados nas tradições africanas e afro-brasileiras, e o Coisa Linda da Mamãe, voltado para o público infantil e familiar no Centro Cultural da Penha, na zona leste.

A programação se encerra no domingo (15), no Teatro Flávio Império, com o bloco Qué que deu?, que aposta em marchinhas, sambas e canções brasileiras e latino-americanas para fechar os dias de Carnaval nos equipamentos culturais.

PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL NOS CENTROS CULTURAIS DE SP

Sábado (14)

Bloco Zumbiido - 12h - Centro Cultural Olido

Grupo percussivo focado na cultura preta e ritmos baianos e afro-brasileiros.

Bloco Coisa Linda da Mamãe - 15h - Centro Cultural da Penha

Carnaval infantil para brincar e dançar em família.

Domingo (15)

Bloco Qué que deu? - 16h - Teatro Flávio Império

Coletivo feminino que celebra ritmos brasileiros e latino-americanos como marchinhas, maracatu, coco e canções autorais.