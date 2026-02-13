SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de 5 anos foi hospitalizada após ser esquecida dentro de um carro pelo próprio pai, na cidade de Jaraguá do Sul (SC).

Menina teria sido deixada dentro do carro por mais de uma hora. O episódio ocorreu nesta quinta-feira (12) e a criança foi internada no Hospital Jaraguá. As informações são da Polícia Civil de Santa Catarina.

Pai esqueceu a filha dentro do automóvel por motivos ainda não esclarecidos. A menina passou mal em decorrência do calor intenso. Nesta quinta-feira (12), a temperatura máxima registrada em Jaraguá do Sul foi de 38ºC, segundo registro da Epagri/Ciram, órgão responsável pela medição da temperatura no estado.

Criança foi inicialmente levada ao Hospital São José pelos próprios familiares. Porém, como a unidade não tem setor pediátrico, ela foi transferida para o Hospital Jaraguá em uma ambulância do Samu.

Menina precisou ser intubada devido a gravidade do caso. O quadro clínico da menina evoluiu bem e ela e não corre risco de morte, ainda conforme a polícia.

Pai da menina foi identificado e já prestou depoimento. A polícia, porém, não divulgou o que o pai falou, nem explicou onde o homem estava enquanto a menina ficou trancada no carro.

Genitor pode responder criminalmente. Ainda segundo a polícia, foi solicitado prontuário médico da menina e um procedimento foi instaurado para apurar possíveis crimes de maus-tratos.

Caso segue sob investigação. Como o genitor não teve o nome divulgado, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.